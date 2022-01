Nel pomeriggio di domenica, un uomo di 58 anni è morto in un pub di Lozzo Atestino (Padova) soffocato da un boccone di cibo durante un aperitivo con gli amici.

Stava mangiando un tramezzino insieme a degli amici in un pub, ma è rimasto soffocato da un boccone. Questo il tragico destino di un uomo di 58 anni deceduto nel pomeriggio di domenica a Lozzo Atestino (Padova). Sul posto, allarmati dai presenti, è arrivata l’equipe medica del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. I sanitari ne hanno potuto solo appurare la morte.

Padova, soffocato da un boccone durante l’aperitivo al pub con gli amici: morto 58enne

Dramma nel pomeriggio di domenica 23 gennaio a Lozzo Atestino, piccolo comune di circa 3mila abitanti della provincia di Padova. Un uomo è deceduto in un pub dopo essere rimasto soffocato da un boccone di cibo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto esce di strada e finisce contro una recinzione: morta una donna

A perdere la vita Gianluca Bisello, 58enne originario di Este ma da tempo residente a Lozzo Atestino, dove svolgeva lavori saltuari come giardiniere anche per il comune. Secondo quanto scrivono i colleghi de Il Corriere del Veneto, l’uomo si era recato in un locale di piazza Castello per fare un aperitivo con gli amici. Improvvisamente un boccone di un tramezzino gli ha ostruito le vie aeree ed è andato in bagno nel tentativo di poterlo espellere. Gli amici, dopo aver sentito un tonfo, sono andati in bagno ed hanno ritrovato il 58enne accasciato al suolo. I presenti hanno provato a soccorrerlo ed hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma della solitudine: uomo trovato senza vita in casa, era morto da giorni

Lanciato l’allarme, presso il pub è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno proseguito i tentativi di rianimazione che, purtroppo, non hanno avuto successo. Ai soccorsi non è rimasto altro che dichiarare il decesso di Bisello.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per chiarire l’esatta dinamica della tragedia che ha sconvolto e addolorato l’intera comunità locale.