“Piccola, cosa c’è che non va?” Jasmine Carrisi: il suo messaggio su Instagram – FOTO

La giovane Jasmine Carrisi, figlia del noto cantate Albano Carrisi e della showgirl Loredana Lecciso, pubblica nelle ultime ore, un post che richiama l’attenzione dei suoi fan

L’aspirante cantante Jasmine Carrisi, si diverte a postare molte foto sul suo profilo social. Diversi gli scatti che mostrano il volto della ragazza, guadagnando molti like dai propri followers. Nelle ultime ore, la ragazza posta una foto con una didascalia molto particolare, cosa le sarà successo?

Jasmine Carrisi incuriosisce i suoi followers: il messaggio della ragazza

Un post che sembrerebbe rivolto a qualcuno, quello pubblicato recentemente dalla piccola Carrisi. La giovane scrive un messaggio molto particolare: “Bitch don’t kill my vibe”, cosi scrive Jasmine nella didascalia del suo contenuto, incuriosendo inevitabilmente i suoi followers: “Tutto bene?”; “Piccola cosa c’è che non va?”. Il messaggio scritto dalla Carrisi, sarà forse una risposta a qualche presunta provocazione di diversi haters?

Nonostante l’ammirazione di molti fan, Jasmine Carrisi è stata diverse volte insultata e attaccata sul web, specialmente per il suo aspetto fisico, considerato eccessivo per la giovane età della ragazza. Tra i diversi commenti sotto i post pubblicati dalla ragazza, molti i commenti volti a screditare la bellezza di Jasmine: “Ma come si fa ad essere cosi rifatta alla tua giovane età”; “Sei troppo rifatta”; “A me fai senso non sei normale”; “Ma perché quelle labbra?”. Insomma, sembrerebbero molti gli haters che non apprezzano la bellezza della ragazza.

Tuttavia, la giovane da poca importanza agli insulti che le vengono fatti. In un’ intervista fatta da Barbara D’urso, Jasmine ha affermato: “Ma sai cos’è, il problema non è che mi dicono di essermi rifatta. Il problema è che nel 2021 viene usato come un insulto, io non ci vedo niente di male nella chirurgia estetica. Non dovrebbe essere un taboo”

Una bellezza non molto capita, quella della giovane Jasmine Carrisi. La ragazza, dimostra di non dar conto alle critiche delle persone e continua a postare foto del suo ritoccato viso.