“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso affronta la questione intima davanti a tutti: ospiti in imbarazzo

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha affrontato una questione particolarmente delicata davanti ai suoi ospiti: in studio è calato l’imbarazzo

Ancora una volta, i protagonisti indiscussi della puntata odierna di “Pomeriggio 5” sono stati, in via indiretta, Alex Belli e Delia Duran. La loro situazione sentimentale, che ormai da mesi è sulla bocca di tutti, ha portato all’esasperazione persino il conduttore del “GF Vip” Alfonso Signorini, che durante la diretta di ieri ha invitato l’attore ad abbandonare lo studio.

Barbara D’Urso, nel corso dell’appuntamento odierno, ha nuovamente ospitato Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli. Confusa e sconcertata dai racconti della donna, la conduttrice ha deciso di rivolgerle una domanda intima, dalla quale Katarina non ha avuto scampo: quello che ha detto è davvero sorprendente e lascia di stucco.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso affronta la questione intima davanti a tutti: la domanda è diretta

Non si placa la polemica relativa ai siparietti che vedono protagonisti Alex Belli e Delia Duran. Gli analisti di “Pomeriggio 5”, che ormai da mesi si ritrovano ad osservare le medesime dinamiche, non hanno mancato di attaccare la coppia durante il secondo blocco della puntata odierna. A dare loro manforte è intervenuta Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, che ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti a Barbara D’Urso.

“Alex ha fatto in modo che Delia si sentisse in colpa, come se fosse lei a dover riconquistare il suo amore“, ha esordito la modella, lasciando trapelare tutto il proprio disprezzo per l’ex marito. La conduttrice, che fin dall’inizio del “GF Vip” ha dedicato spazio a questo triangolo amoroso, ha deciso di incalzare la sua ospite con una domanda diretta, che non ha lasciato scampo alla Raniakova.

“Quando Alex parla di amore libero, cosa intende davvero?“, ha chiesto la presentatrice, facendo calare il gelo in studio. Katarina, in imbarazzo di fronte ad un simile quesito, ha risposto con grande evasività. “Io con lui ho vissuto qualcosa di diverso, il nostro era un rapporto più pulito“: queste sono state le parole della modella.

A rispondere alla domanda della D’Urso ci ha pensato la giornalista Silvana Giacobini: “Intende che può fare quello che vuole!“. Tutti, nello studio di “Pomeriggio 5”, hanno criticato l’atteggiamento di Alex Belli, convinti che le dinamiche tra l’attore e sua moglie siano solamente il frutto di una montatura.