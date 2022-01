La favolosa attrice italiana Fatima Trotta ha mandato i fan in visibilio con il suo ultimo post: si tratta di quattro foto senza precedenti..

La bellissima fashion blogger ha postato quattro foto da infarto: nelle prime tre si mostra in abito da sera, mentre nell’ultima è a casa sul letto.

Una cosa è certa: in qualsiasi versione, Fatima resta comunque un vero schianto!

Anche una sua amica, molto famosa nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, ha commentato il suo post… si tratta della talentuosa cantautrice Deborah Iurato, che le ha scritto: “Amica Bella”.

I contenuti della nota presentatrice televisiva sono diventati come una droga per i fan: non ne posso più fare a meno!

Siete curiosi di vedere il post più popolare del momento? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Fatima Trotta batte tutte a mani basse: impossibile competere con la sua bellezza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

La splendida trentacinquenne ha fatto innamorare tutt’Italia: la sua bellezza, la sua classe e il suo fascino sono di livello superiore!

Nelle prime tre immagini Fatima indossa un abito da sera nero, completamente tempestato di paillettes: l’abito ha la particolarità di avere le bretelline di strass, una vertiginosa scollatura e delle frange che partono dall’altezza delle ginocchia… la bella influencer detta le leggi della moda!

Nell’ultimo video, invece, il volto di ‘Made in Sud’ indossa un semplice maglioncino rosa e delle collane dorate: qualsiasi look le sta divinamente!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Bellezza, dolcezza, fascino, semplicità, naturalezza, stile, eleganza, femminilità e sensualità allo stato puro“; “Sei sempre più bella”; “Wow che eleganza” oppure “Una bellezza disarmante”.

Non c’è dubbio: Fatima Trotta non sbaglia un colpo!