A “Storie italiane” le sorprese non finiscono mai, Eleonora Daniele ha ospitato in studio Carolina Marconi che ha raccontato il suo viaggio

Si è conclusa un’altra puntata di “Storie italiane”, programma in onda ogni mattina su Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. La presentatrice, insieme agli ospiti in studio e in collegamento, riporta alcuni fatti di cronaca e attualità, apre dibattiti.

Nell’ultima parte dell’appuntamento invita personaggi famosi e non a raccontare le proprie esperienze di vita, oggi c’era in studio Carolina Marconi che ha presentato il suo libro Sempre con il sorriso.

Carolina Marconi racconta la sua battaglia, Eleonora Daniele commossa in studio

Carolina Marconi è una showgirl e attrice venezuelana, conosciuta da tutti per aver partecipato alla quarta edizione del “Grande fratello”. Da un anno circa sta combattendo una battaglia contro un tumore che l’ha colpita e da cui ne sta uscendo vincitrice.

Non si è mai tirata indietro ed ha sempre condiviso con i fan anche i momenti più difficili del percorso che l’ha messa a dura prova. A “Storie italiane” ha raccontato a cuore aperto ciò che le è successo ed ha presentato anche il suo primo libro dove riporta l’esperienza vissuta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Dramma nelle camerate della caserma: militare trovato senza vita

La showgirl non ha mai abbandonato il sorriso e anche in diretta si è mostrata con tutta la naturalezza del mondo e semplicità che l’hanno sempre contraddistinta, poi non ha potuto fare a meno di riferirsi a Eleonora Daniele affermando: “Ti considero una paladina delle donne”.

Con quelle parole la conduttrice si è commossa ed ha risposto: “Facciamo tutto ciò che è in nostro potere per difendere le donne”. Poi ancora la Marconi: “A nome di tante persone ti dico grazie, io ti vedo dietro le quinte e vedo la passione che metti nell’aiutare queste persone”.

La Daniele non ha perso occasione di fare riferimento ai suoi colleghi che ogni giorno lavorano accanto a lei e rendono possibile tutto ciò che viene visto in televisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Presidente della Repubblica subito!”, Carolina Stramare l’apertura sul davanzale è stratosferica: sul piedistallo delle bellezze – FOTO

Poi ha continuato la puntata presentando alcune sorprese per l’ospite. Tra queste un videomessaggio della madre che ha reso Carolina Marconi felice come non mai.