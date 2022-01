Tensione Polonia-Bielorussia: Varsavia avvia le costruzioni del muro

Il nuovo muro ha lo scopo di bloccare l’ingresso sul territorio dei migranti irregolari ammassati al confine.

Mentre si acuisce la tensione al confine tra Ucraina e Federazione Russa, la situazione alla frontiera che divide Varsavia da Minsk non è meno drammatica. Le autorità della Polonia lo avevano annunciato già a metà novembre 2021: a seguito della crisi al confine registrata dallo scorso anno, il governo ha intenzione di innalzare un muro per impedire l’ingresso ai migranti irregolari accalcati sul territorio di nessuno. La situazione è sull’orlo di una catastrofe umanitaria senza precedenti: uomini, donne e bambini ammassati tra filo spinato e temperature invivibile; tra assenza di viveri e luoghi dove ripararsi: molti di loro speravano in un possibile accesso all’Europa, ma hanno incontrato solo la morte.

Muro tra Varsavia e Minsk: un progetto da 353 milioni di euro

La notizia è ufficiale: Varsavia ha dato avvio oggi, martedì 25 gennaio, alla costruzione di un nuovo muro per impedire l’ingresso irregolare dei migranti affastellati sulla linea di confine con la Bielorussia. La rigida risoluzione arriva dopo la lunga crisi con Minsk. Dallo scorso anno permane stagnante la crisi umanitaria alla frontiera, dove il bilancio delle vittime continua a salire a causa dell’inosservanza e indifferenza generale. La costruzione della nuova recinzione è stata annunciata dalla capitana Krystyna Jakimik-Jarosz, portavoce delle guardie di confine polacche, ma la sua progettazione era già stata accennata lo scorso novembre da parte degli alti funzionari dell’esecutivo di Varsavia.

L’informazione collima con quanto riportato dai principali media internazionali, le cui fonti citano le giustificazioni con riferimento al nuovo progetto difensivo. Stando alle ultime dichiarazioni della portavoce delle forze locali Krystina Jakimik-Jarosz, la nuova struttura metallica sarà un ostacolo all’ingresso dei gruppi di migranti irregolari inviati al confine dal leader Alexander Lukashenko, accusato di sfruttare rifugiati e migranti come arma di pressione nei confronti dell’Europa: “i servizi bielorussi non aspettano altro per mandarci gruppi di migranti.” Stando al rapporto ufficiale, il nuovo muro sarà munito di dispositivi di sorveglianza, nonché rilevatori di movimento; un’altezza di 5 metri e mezzo per un’estensione di 186 km, circa la metà della lunghezza totale della frontiera.

Il progetto, che prevede un investimento di 353 milioni di euro, sarà ultimato a metà 2022.