“The Voice Senior” finale a sorpresa. Gigi D’Alessio, il gesto inatteso della fidanzata lascia senza parole

Una finale decisamente scoppiettante per lo show canoro di Rai 2 che ha visto la vittoria di un concorrente della squadra di D’Alessio.

Venerdì sera è andata in onda la finalissima del programma di Rai 2 che in questa nuova edizione ha dimostrato di dare spazio alle storie dei concorrenti. Questi si sono aperti nel raccontare le loro storie personali ma anche tutte le battaglie vinte negli anni che li hanno portati ad essere su quel palco tanto importante che sa di seconda rivincita personale.

La seconda edizione di “The Voice Senior” è stata vinta da Annibale Giannarielli della squadra di D’Alessio. Niente da fare invece per Orietta Berti, Clementino e Loredana Berté che non hanno potuto esultare con i loro eletti portati fino alla puntata finale.

Per il cantautore partenopeo però una doppia gioia, non solo vissuta in prima persona in studio ma anche a casa dove la fidanzata Denise Esposito gli ha fatto la sorpresa più dolce.

Gigi D’Alessio esplode d’amore per lei, il messaggio che tutti vorrebbero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE VOICE SENIOR ITALIA (@tvs_italia)

La notizia del loro fidanzamento è giunta quest’estata come un uragano. Non solo Anna Tatangelo si è rifatta una vita con il rapper Livio Cori dopo la separazione con l’ex, ma anche Gigi D’Alessio ha voltato pagina fidanzandosi ufficialmente con Denise Esposito di 26 anni più giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rita Dalla Chiesa, rivelazione sbalorditiva. Cosa è successo veramente tra lei e Fabrizio Frizzi

Un amore il loro che si è tramutato anche in una gravidanza che li unirà ancora di più come coppia e suggellerà un amore nato all’improvviso ma cresciuto sempre più nei mesi.

La fidanzata quindi da casa venerdì sera non ha voluto perdersi la finale dove gareggiava anche il compagno. Quando è stata decretata la vittoria di Annibale e Gigi è salito sul palco per abbracciarlo con fare affettuoso ed esultante, Denise ha rilanciato la sua carta più bella e inaspettata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Celentano, il botta e risposta è da “Zona Rossa”. Il Molleggiato è furioso: “Più velenosi del virus”

Nel suo profilo social ha pubblicato la foto della tv in cui si vede l’amato accanto al vincitore e ha inserito l’emoticon del cuore accanto a simboleggiare l’orgoglio profondo che provava per lui in quel momento così importante per la sua carriera come artista. Gigi è stato in grado di vedere lontano e saper puntare anche stavolta sul cavallo vincente.