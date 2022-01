“Un Posto al Sole”, il gesto estremo della protagonista: arrivano i guai

Un Posto al Sole, arrivano guai per i protagonisti della soap opera napoletana: scopriamo insieme cosa sta per succedere a Palazzo Palladini

Non è per niente un periodo facile per i protagonisti di Un Posto al Sole: proprio nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto Fabrizio aggredire Marina. Dopo i tanti problemi che ha avuto al lavoro, è caduto nella dipendenza dell’alcol e stavolta rischia davvero grosso. Infatti le anticipazioni suggeriscono che, dopo essersi reso conto di aver trattato la moglie in un modo terribile, compirà un gesto estremo. Fabrizio però non è l’unico a scivolare nel vortice di una dipendenza: lo stesso potrebbe succedere a Chiara Petrone.

Un Posto al Sole: arrivano i guai per i due protagonisti della soap

Chiara, infatti, ha perso il suo papà da poche settimane. Un incidente stradale di cui si ritiene responsabile, dal momento che era alla guida dell’auto. Alla fine ha cercato di riprendersi per il bene del proprio lavoro e, nei prossimi giorni, la vedremo mettersi in affari con Roberto Ferri.

Una scelta di cui non va per niente fiera, ma è l’unico modo che conosce per rendere onore alla memoria di suo padre che ha lavorato una vita intera per la loro azienda.

Tutti questi problemi che lei sta gestendo con maturità, però, potrebbero ricaderle addosso tutti insieme e le anticipazioni infatti ci rivelano che Chiara finirà nel terribile tunnel della cocaina. Tra la mancanza di suo padre, il senso di colpa e un lavoro da gestire, non è facile fronteggiare tutte queste responsabilità.

Dunque, pare proprio che sia arrivato il momento per Nunzio di fare del suo meglio per aiutare la donna che ama: i due non vivranno momenti affatto facili.