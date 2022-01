Valentina Vignali ha pubblicato su Instagram una fotografia pazzesca: in minigonna e tacchi, la cestista è irresistibile.

Valentina Vignali non smette di incantare sui social network: la modella e cestista, con la sua bellezza irresistibile e con le sue curve da ricovero immediato, riesce ogni singola volta a catturare le attenzioni del suo pubblico. La nativa di Rimini è totalmente inarrestabile e non conosce pause nelle sue giornate: si allena con la sua squadra, realizza scatti di alta moda, sponsorizza prodotti di ogni genere e trova il tempo per postare fotografie che deliziano i suoi followers.

Questa sera, la 30enne ha deciso di mandare al manicomio i suoi ammiratori condividendo online uno scatto strepitoso. Valentina sfodera uno dei suoi outfit migliori: passare inosservata in minigonna e tacchi è davvero impossibile.

Valentina Vignali strega i followers: in minigonna e tacchi è pazzesca

Valentina, in questa freddissima serata di fine gennaio, ha deciso di scaldare gli animi piazzando sul web un’immagine fenomenale. La ragazza, per la serata, ha optato per un outfit sublime. La maglia è molto particolare ed aderente, con la spallina che scende e scopre qualcosa di meraviglioso.

La gonna è fin troppo corta e soprattutto è strettissima: il suo didietro pazzesco è in primissimo piano e alza le palpitazioni. Come se non bastasse, la cestista indossa calze fantastiche che esaltano le sue gambe chilometriche e tacchi altissimi e vistosi. “Non hai imparato niente allora”, si è limitata a scrivere in didascalia.

Ovviamente sono sopraggiunti subito complimenti ed apprezzamenti. “Che bambola”, ha scritto un ammiratore utilizzando anche un emoticon con gli occhi a cuoricino. “Innamorata di te”, “Una dea”, “Wow Valentina sei bellissima e splendida”, “Meravigliosa creatura”, “Che spettacolo”, “Impressionante”, si legge sotto al post.