Vanessa Incontrada, sguardo perso fuori dal finestrino: pensiero stupendo - FOTO

Vanessa Incontrada con la testa tra le nuvole, a che cosa sta pensando? La showgirl si lascia andare alle riflessioni, dettaglio affascinante

Spagnola, naturalizzata italiana, un perfetto mix di fascino mediterraneo e capace di diventare una delle attrici e conduttrici maggiormente apprezzate del nostro mondo dello spettacolo. Tutto questo è Vanessa Incontrada.

Ormai da oltre un ventennio sotto la luce dei riflettori, Vanessa ha mantenuto in tutti questi anni la stessa espressione irresistibile. Sguardo e sorriso dalla grande dolcezza e capaci di non lasciare mai indifferenti. Ma non tutto è stato rose e fiori nel corso della sua carriera e Vanessa ha spesso dovuto prendere posizioni forti.

L’attrice ha raccontato delle critiche e degli insulti ricevuti per aver messo su alcuni chili in più rispetto agli anni giovanili. Critiche che le hanno fatto male ma l’hanno spinta anche a reagire e a esporsi a favore di tutte quelle donne che ricevono costanti apprezzamenti negativi per le forme del proprio corpo.

Vanessa Incontrada, espressione trasognata e il pensiero svelato ai fan: il messaggio tra le righe

Nonostante tutto, Vanessa mantiene sempre una grande positività, che la rende uno dei volti più amati in tv, capace di entrare in empatia con il pubblico. Ma ci sono anche dei momenti di riflessione, in cui fermarsi e tirare il fiato.

Uno di questi momenti viene descritto nell’ultima stories di Vanessa. Uno scatto di lei in auto, in viaggio, con lo sguardo perso fuori dal finestrino. Il dettaglio del suo volto in primo piano, con espressione trasognata, lascia a bocca aperta.

Ma a che cosa sta pensando Vanessa? Aprendo la story sul suo profilo, parte in sottofondo un famoso brano della cantante americana Pink, ‘Try’.

Il testo della canzone, nella sua traduzione, recita così:

Dove c’è il desiderio ci sarà una fiamma

Dove c’è una fiamma qualcuno è destinato a bruciarsi

Ma solo perché brucia, non vuol dire che morirai Devi alzarti e provare

Un messaggio piuttosto importante, rivolto a tutti i suoi fan. Tenere duro anche nei momenti difficili, quando c’è qualcosa che ci spinge.