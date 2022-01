“Sei il TOP di bellezza, intelligenza e…” Andrea Delogu, oltre la pelle: la conduttrice lo fa pubblicamente – VIDEO

Andrea Delogu si scopre e si mostra così per come appare, senza paure, timori ed ansie ed è semplicemente stupenda.

La rossa più amata degli italiani – Andrea Delogu – emoziona, ancora una volta. Conduttrice radiofonica, scrittrice, perfetta sia in radio che in TV, insomma Andrea sta bene ovunque. Colta, simpatica, autoironica per la Delogu non ci sono rivali, riesce sempre con una spiccata dialettica e tanta voglia di comunicare ad entrare nel cuore di tutti.

Già pochi giorni fa quando ha letto un passo del suo nuovo romando dal titolo Contrappasso, i fans si sono come sciolti davanti a cotanta emozione. La Delogu con una forte responsabilità addosso per il suo ultimo lavoro, ha chiesto un parere a chi la sostiene da sempre, in punta di piedi e con un‘educazione che merita di essere apprezzata.

Andrea Delogu finalmente lo fa, per la gioia dei suoi sostenitori

Un lungo post quello che Andrea scrive per spiegare la forte emozione: la rivista F le ha dedicato la copertina ed una lunga intervista. A proposito la stessa scrive: “Era giusto prendersi del tempo per capire e ripartire. “È stato più di un anno di cambiamenti, di pause e di battute per sviare e non voler dare spiegazioni per una vita che non sapevo più come raccontare e raccontarmela” la Delogu si spoglia dopo la sofferta separazione dall’attore Francesco Montanari.

Un cambio di vita, una nuova casa e tanti progetti, la Delogu è riuscita a riprendere in mano tutto e modificarla perfettamente. Un argomento personale che solo adesso è riuscita a parlarne, il web ha già promesso di correre a comprare la rivista e non perdersela per nulla al mondo.

Ricchissime le storie postate dalla Delogu che ricondivide alcuni auguri per aver superato questo ostacolo e riuscendo a parlare tranquillamente di questo aspetto della sua vita privata. Tra i tanti a sostenerla la cantante Nina Zilli e l’amica di sempre Ema Stokholma che trova sempre il modo ironico per sostenere la bellissima e talentuosa Andrea.