Arisa è in lacrime: gravi problemi di salute per la persona più cara

Momento difficile per Arisa che sta affrontando la malattia di una persona a lei molto cara. Vediamo di chi si tratta

Arisa è una delle cantanti attuali più amate dal grande pubblico. Tutti coloro che hanno seguito la sua carriera dai primi esordi sul palco dell’Ariston alle sue ultime esibizioni, non possono fare a meno di ammirarla. Negli anni la cantante ha compiuto un cambiamento immenso, una vera e propria trasformazione visibile agli occhi di tutti. La Arisa di ora non ha nulla a che vedere con la ragazza timida che al Festiva di Sanremo 2009 cantava Sincerità. Il suo non è stato solo un cambiamento estetico, è maturata molto anche come persona e come artista. Arisa ha fatto in modo di farsi amare non solo con le sue canzoni ma anche con le sue esperienze televisive. Ha ricoperto infatti il ruolo di giudice in XFactor e il ruolo di maestra nel programma Amici di Maria De Filippi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Ma non indossi le…” Chiara Ferragni senza slip e il web si blocca: costretta a coprire le nudità – FOTO

Arisa, dal palco alla vita reale. Sta soffrendo molto

Una carriera professionale costellata di successi quella di Arisa. Purtroppo sul piano personale per lei non è uno dei suoi momenti migliori. La cantante sta molto soffrendo a causa della malattia di una persona a lei estremamente cara. Di chi si tratta? Della madre. Arisa non ha mai fatto mistero del suo forte legame con i suoi genitori e con la madre in particolare. In questo momento, quest’ultima non gode di ottima salute e la cantante soffre molto questa situazione spiacevole.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo: “Mia Madre ha sempre sofferto di salute. Ultimamente ha avuto due brutte malattie. Lei però non si concede tristezze…“. E ha continuato con alcune dichiarazioni su entrambi i suoi genitori, affermando di essere molto fiera di essere figlia di due persone semplici come loro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Non ci possono credere che…” Giusy Ferreri, annuncio importante a pochi giorni dal Festival – FOTO

Tutti noi speriamo che la situazione possa risolversi al più presto e nel migliore dei modi. E soprattutto ci auguriamo di vedere presto la cantante di nuovo con il sorriso sulle labbra.