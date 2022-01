Belen Rodriguez questa volta ha scelto e lo dice a tutti: la verità su Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata insieme a Stefano De Martino? L’ammissione social si fa notare: ecco le parole che non mentono

Belen Rodriguez ed un anno tutto nuovo, con una vita che ricomincia. Potremmo riassumerlo così l’arrivo del 2022 per la showgirl argentina che dopo tanto clamore ha ammesso di essere single nel mondo più semplice e dolce che ci sia: parlando in cucina con il suo Santiago.

E se il lavoro va a gonfie vele e la vita da mamma anche, con i suoi due bambini, il primogenito avuto da Stefano De Martino e la seconda, la piccola Luna Marì nata da pochi mesi dall’amore, già finito, con Antonino Spinalbese, la vita privata resta per tutti un grande interrogativo. Cosa combina la bella e dannata Belen? Davvero sta vivendo un ritorno di fiamma con De Martino?

Belen Rodriguez: la sua scelta è evidente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez sa di avere gli occhi dei paparazzi e non solo addosso. Del resto per lei è sempre così. Un nuovo amore, una crisi, un figlio, insomma non c’è mai da stare tranquilli vivendo costantemente “assediata” dai riflettori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Vanessa Incontrada, pensiero stupendo: il suo sguardo finisce proprio li…una bomba – FOTO

Questa volta non solo interessa capire i motivi della rottura con Spinalbese, ma ancora di più se sia tornata o meno con Stefano De Martino. Gli avvistamenti insieme ci sono stati, è inevitabile ma la “necessità” è sapere se stanno davvero insieme.

E così, Belen risponde a tutti in modo inconfondibile. Un messaggio tra le righe affidato ancora una volta ai social. Belen ride, spensierata, in una sera di gennaio come tante e a tutti dice: “Scelgo la felicità”.

Che sia una frase per dire sono tornata con Stefano? In molti hanno letto queste parole proprio come un’ammissione e una conferma del ritorno di fiamma. Alcuni fan lo hanno anche scritto sotto al post senza, ovviamente, ricevere nessuna risposta da parte di Belen.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Arisa è in lacrime: gravi problemi di salute per la persona più cara

Molti altri le scrivono: “Scegli di amare te stessa” e poi ancora: “Stefano lo ha scelto quando è stato il momento… Santiago frutto del loro amore…deve essere felice secondo me con sé stessa…❤️”. Insomma i fan dell’argentina sono tutti concordi: Belen ha bisogno prima di amarsi per ricominciare, semmai, accanto ad un’altra persona.