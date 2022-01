Bianca Guaccero ha arricchito il suo profilo di Instagram con una fotografia stupefacente: l’outfit conquista i riflettori.

Bianca Guaccero è uno dei volti più noti della nostra televisione. Fin dai primi anni del Duemila, la nativa di Bitonto ha preso parte ad innumerevoli fiction e anche a qualche film come ‘Tra due mondi’. Nel 2008 ha affiancato anche Andrea Osvàrt, Piero Chiambretti e Pippo Baudo nella conduzione del ‘Festival di Sanremo‘.

La classe 1981, che ha preso parte anche alla miniserie ‘Fino all’ultimo battito’ con Marco Bocci, è il volto di ‘Detto Fatto‘ dal 2018. Proprio in una delle puntate del programma targato Rai, la conduttrice e attrice ha scelto di indossare un vestito stratosferico con dettagli bollenti in bella mostra.

Bianca Guaccero va in onda così: scollatura super e tacchi

Bianca Guaccero si è presentata con un vestito che sta facendo battere forte i cuori degli ammiratori. Con braccia e piedi scoperti (a proposito, indossa dei tacchi vertiginosi) fa salire la temperatura, ma anche la scollatura manda in orbita tutta la sua platea di followers.

La Guaccero è truccata in maniera perfetta e anche le sue labbra sono decisamente in evidenza. La pugliese è in splendida forma ed è fiera e convinta della sua travolgente bellezza. “Vi voglio bene”, ha scritto nella didascalia riferendosi con molta probabilità ai suoi telespettatori e ai suoi followers. L’affetto è ovviamente ricambiato e tantissimi seguaci stanno commentando con entusiasmo. “Anche noi ti vogliamo bene…sei di una simpatia….e troppo bella”, ha scritto uno dei suoi tanti seguaci.

