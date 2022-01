Paolo Bonolis terrorizzato ad “Avanti un altro!”. Accade qualcosa di inaspettato all’interno del suo programma: mai successo in tv

Il formidabile duo composto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis continua a raccogliere ampi consensi da parte dei telespettatori. Nonostante “L’Eredità” si confermi il programma campione d’ascolti durante la fascia del preserale, il quiz game di Canale Cinque non manca di mettere a segno brillanti risultati in termini di share.

Merito della sintonia tra Bonolis e Laurenti, che con il loro atteggiamento conquistano l’affetto e la simpatia del pubblico da casa. La puntata odierna di “Avanti un altro!”, contrariamente alle aspettative, si è però aperta nel segno della preoccupazione. Paolo Bonolis, nel palesare il proprio stato d’animo, ha lasciato il pubblico interdetto.

Bonolis terrorizzato ad “Avanti un altro!”: “Così facciamo il record..”. Mai successo in tv

L’arrivo del concorrente Pasquale ha dato modo a Paolo Bonolis di creare uno dei suoi soliti, irriverenti siparietti. La presentazione del partecipante, d’altra parte, si è prestata ad un risvolto di tal tipo. “Nel tempo libero mi piace fare i massaggi“, ha spiegato Pasquale, servendo un clamoroso assist al padrone di casa. “Bene, e quando fa i massaggi le piace anche fare i numeri?“, ha chiesto Paolo, facendo calare l’imbarazzo in studio.

Dopo questo fulmineo scambio di battute, la gara è entrata nel vivo con la consueta tornata di domande. Purtroppo, con grande dispiacere da parte degli spettatori, Pasquale ha dovuto rapidamente abbandonare lo studio, non essendo la sua preparazione risultata all’altezza del quiz game. Il conduttore, preso dallo sconforto, non ha potuto far a meno di sfogarsi con il pubblico.

“Stiamo sfiorando un record, in dieci minuti nessuno ha dato una risposta azzeccata“, ha osservato Bonolis, scatenando la risata clamorosa del collega Luca Laurenti. Il pubblico in studio, udite le lamentele del conduttore, lo ha incoraggiato tramite un caloroso applauso, che ha fatto tornare il sorriso al presentatore.

“Speriamo di riprenderci“, ha chiosato il padrone di casa, riponendo le proprie speranze nei concorrenti che avrebbero dovuto rimpiazzare i precedenti. Bonolis, che non ce la faceva più a trattenersi, ha poi ripreso la conduzione come se nulla fosse accaduto.