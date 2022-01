Sarà capitato anche a te di sentire un cattivo odore provenire dal tuo bucato ed hai dovuto riprogrammare il lavaggio, consumando energia, detersivo e tempo. Oggi ti diciamo come rimediare senza stress.

Un bucato profumato, pulito e dai colori splendenti lo sognano tutti. A volte capita che questo non succede, specie se lasciamo per troppo tempo i vestiti nel cestone dei panni sporchi o se ci dimentichiamo di stendere il bucato appena lavato o peggio ancora se si ammuffiscono perché dimenticati in un luogo umido e bagnato. Per evitare di dover rilavare incessantemente sempre le stesse cose, oggi ti consigliamo dei trucchetti veloci che ti cambieranno la vita.

Bucato profumato ad ogni lavaggio, ecco cosa ti occorre

A volte il detersivo e l’ammorbidente non bastano, i tuoi capi puzzano dopo incessanti lavaggi. Attenzione a non eccedere con i prodotti, specie se non naturali, andrai solo a danneggiare i capi e ad inquinare terribilmente le falde acquifere.

Per avere un bucato profumato e pulito devi iniziare dalle basi, ovvero la lavatrice. Almeno una volta a settimana pulisci la guarnizione, basterà dell’acqua diluita con dell’aceto, spruzzala anche nel cestello e fai fare un lavaggio a vuoto, aggiungendo anche del bicarbonato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Addio alle maniglie dell’amore, la dieta che ti aiuterà a smaltire qualche kg di troppo

Acquista detersivi liquidi che hanno anche una funzione igienizzante, la cosa più importante è l’ossigeno attivo, già presente in tutti i detersivi in polvere, ecco perché spesso sono i più indicati per i vari lavaggi. Aggiungi ad ogni lavaggio un misurino di candeggina delicata, aiuterà a disincrostare le macchie che spesso causano il cattivo odore ed igienizza da microbi e batteri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pancake: la ricetta del dolce simbolo della colazione americana

Lava i tuoi capi con acqua calda, almeno a 40°. L’acqua fredda non pulisce abbastanza le fibre e non elimina gli odori. L’acqua calda invece aiuta l’attivazione dell’ossigeno attivo e pulisce fino in fondo i vestiti.

A meno che tu non debba lavare capi già puliti non utilizzare lavaggi brevi, un lavaggio per essere ottimale deve durare almeno 130 minuti. I lavaggi brevi favoriscono la proliferazione dei batteri.

Cerca di asciugare i vestiti all’aria aperta, evitando di coprire lo stendi biancheria con teli o materiali non traspiranti. Inoltre se possiedi un’asciugatrice la vita sarà molto più semplice. Anche in questo caso, l’asciugatura deve avvenire con aria calda, perché quella fredda aiuta la puzza a farsi strada sui tuoi capi.