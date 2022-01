Chiara Ferragni in versione strong ma con un alto tasso di sex-appeal. I fan tutti impazziti per lei e la sua proposta

Chiara Ferragni resta un vero must in fatto di moda. L’imprenditrice digitale osa sempre di più ed è pronta ad essere sempre all’avanguardia in fatto di tendenza. La moglie di Fedez che adesso è tornata a Milano dalla sua famiglia, negli scorsi giorni ha preso parte alla Paris Fashion Week e di certo non è passata inosservata.

Make-up importante, top succinti e pantaloni super attillati, come non notarla per le sue partecipazioni alle sfilate dell’alta moda. Poi però il cappotto bianco firmato Schiaparelli, stilista al quale è molto vicina, ha fatto parlare molto.

Non solo perché il capo aveva “incorporato” la riproduzione del seno ma perché l’influencer l’ha indossato solo con reggiseno e calze a rete. Outfit audace dunque per la Ferragni che ha trovato il modo, ancora una volta, di far parlare di sé.

Chiara Ferragni, sexy e strong: le FOTO

E dal cappotto bianco senza nulla, o quasi, sotto al completo aggressive in pelle sfoggiato davanti ad una Ferrari rosso fiammante. Così Chiara Ferragni cambia registro e torna a far parlare di sé.

Scatti realizzati sempre in Francia che vengono riproposti in queste ore e che, come sempre, non passano inosservati per i suoi follower e per gli estimatori di moda. La Ferragni ha scelto un completo in pelle e si mostra in una versione un po’ strong ma che strizza l’occhio alla sensualità.

Pantaloni strettissimi in vita che si aprono sulle cosce segnate da intrecci e lacci e cadono ampi, a zampa, sui piedi. Come non farsi guardare con una proposta del genere. Gli spacchi arrivano fino all’inguine e lasciano intravedere la parte più calda della moglie di Fedez.

Scollo sul seno ma non eccessivo con maglia sempre nera e giubbino in pelle in coordinato. Acconciatura particolare con codini ed onde, trucco importante. Mano sui fianchi ed uno sguarda che sembra dire: “Guadatemi”.

La Ferragni fa ancora una volta il pieno di like e commenti e tra tutti c’è chi scrive: “Bel Cavallino”, in questo caso non riferito alla Ferrari che c’è alle sue spalle ma proprio all’influencer.