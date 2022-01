“Ho zoommato su tutto” Diletta Leotta con i boxer da uomo: la nuova moda è molto calda – FOTO

La strepitosa presentatrice televisiva italiana Diletta Leotta ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto mozzafiato…

La bellissima trentenne è tornata a far parlare di sé lanciando una nuova moda, ovvero quella dei boxer da uomo portati anche dalle donne.

Ce lo mostra con un post su Instagram, nel quale posa stesa su un divano: dietro ad esso vediamo una finestra con vista su una montagna innevata.

Una cosa è certa: il panorama è mozzafiato, ma lei lo è di più!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “My favorite place” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Il mio posto preferito”).

Siete curiosi di vedere la foto più zoommata della Leotta? Reggetevi forte, perché non crederete ai vostri occhi…

Diletta Leotta, una ventata di bellezza e sensualità. Un fan scrive: “Vorrei essere quel divano”

La meravigliosa conduttrice radiofonica sa sempre come non passare mai inosservata: il suo ultimo post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione.

Oltre ai tanto chiacchierati boxer da uomo, Diletta indossa una t-shirt monocolore: un look casalingo, che le dona moltissimo!

Nell’immagine la Leotta viene immortalata con il volto di profilo, una tazza in mano, il sorriso sulle labbra e lo sguardo dritto davanti a sé: ammirarla è un piacere per gli occhi!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Vorrei essere quel divano“; “Giuro che sto guardando la neve fuori”; “Ho zoommato su tutto” oppure “Sei tu il mio posto preferito”.

Gli scatti della famosa presentatrice televisiva sono come una droga per i fan: non ne riescono a fare a meno!

Non c’è dubbio: la magnifica Diletta Leotta è il mix perfetto tra bellezza, fascino, classe ed eleganza.