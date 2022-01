“Sono certo ti stupirà” Le Donatella curve in diretta e fan in tilt: le pose di fuoco in spiaggia – FOTO

Curve da sogno ed incontenibile furore, “sempre al top” Le Donatella approdano in un luogo paradisiaco. Il soggetto? Sexy acrobazie ed un panorama “da urlo”.

L’irresistibile duo canoro, classe 1993, de Le Donatella è finalmente riuscito a realizzare il loro desiderio più grande per l’inizio di questo 2022. Ovvero, quello di approdare in una destinazione da a lungo desiderata e dalle idilliache caratteristiche.

Le sorelle gemelle di origini modenesi, dopo il successo del brano “Moralisti su Pornhub“, ed aver a lungo fantasticato su questo viaggio ora divenuto realtà, hanno infine deciso di non nascondere il loro contagioso entusiasmo. E di mostrarlo, come sempre in grande stile, ai loro numerosi fan. “Siete voi il paradiso!” Esclamerà un utente dopo aver ammirato le loro ultime pose in spiaggia ed aver, al contempo, scoperto la loro destinazione.

“Sono certo ti stupirà” Le Donatella curve in diretta e fan in tilt: le pose di fuoco in spiaggia

