Elisa De Panicis, distesa in costume fa vedere il paradiso: incontenibile – FOTO

Elisa De Panicis in una serie di scatti da sogno: panorama mozzafiato e non soltanto quello, la cantante e showgirl in forma perfetta

L’inizio del 2022 è nel segno di Elisa De Panicis. L’influencer di origini lombarde, 29enne, continua a spopolare su Instagram, ma non soltanto per il suo fascino. Elisa si è lanciata anche nel mondo della musica e grazie al suo singolo ‘Dale’ sta raccogliendo sempre più ammiratori.

Non è casuale che Elisa canti in spagnolo, avendo vissuto per tanti anni nella penisola iberica, prima di tornare in Italia. Proprio in Spagna, prima del rientro nel nostro paese, era già diventata una celebrità, partecipando alle edizioni locali de ‘L’Isola dei Famosi’ (‘Supervivientes’) e di ‘Uomini e Donne’ (‘Hombres y Mujeres’).

Elisa si è quindi fatta apprezzare anche nel nostro paese, partecipando nel 2020 al Grande Fratello Vip. E’ ormai una celebrità assoluta su Instagram, contando oltre un milione e 300mila followers. Un personaggio seguitissimo, anche al suo fascino, davvero conturbante.

Elisa De Panicis, vette altissime in piscina: sinuosa come una sirena, lascia senza parole

Elisa ci da’ una ennesima prova della sua bellezza, che ha davvero pochi eguali, con una serie di scatti su Instagram davvero da vertigini. Il termine non è casuale, visto lo scenario in cui si fa ritrarre.

Al 50esimo piano di un albergo esclusivo in quel di Dubai, Elisa è in piscina, rilassandosi e distendendosi in pose sinuose e provocanti. Le sue curve in costume, in ogni dove, lasciano di sasso e accendono la fantasia degli ammiratori.

Commenti e like arrivano copiosi, spettacolo allo stato puro a cui è davvero difficile resistere. E’ proprio il caso di dire che Elisa ci fa toccare il cielo con un dito.