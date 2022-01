“Quando torni?”, Federica Masolin messa all’angolo? Nuovi progetti per lei. La FOTO in tailleur è celestiale

La giornalista mentre attende la ripartenza della nuova stagione di F1 e le partite di serie A si dedica ad altro come possiamo vedere dall’ultimo scatto social.

Mai troppo sopra le righe o esibizionista come molte altre colleghe che ricoprono lo stesso ruolo nel mondo dello sport raccontato davanti la telecamera.

Classe 1985 e milanese di adozione, Federica Masolin è uno dei volti più amati di Sky per il suo ruolo attivo nel raccontare la F1 accanto al partner in crime Davide Valsecchi e nelle partite di serie A.

Al momento però in attesa che la nuova stagione possa riprendere al meglio, la giornalista sportiva è stata designata a svolgere un altro compito molto ambito che lei sta ricoprendo nel modo migliore, sempre con grande professionalità ed una femminilità innata super apprezzata.

Federica Masolin getta nel panico i fan, bellissima e professionale come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

“Il tiggì con te è un’altra cosa 😘”, “Ti amiamo ❤️”, “Professionalità e bellezza disarmante👏”, “Gonna e collant proprio mai eh? Ed il colore?”, “Grande Federica! bravissima! Quando torni? Non vedo l’ora che ricominci la F1 con la mitica squadra”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Che bel sedere che ha tua moglie” Luca Argentero lo mostra a tutti, commenti di fuoco – FOTO

I fan della giovane conduttrice non hanno potuto non esprimere il loro apprezzamento di fronte all’ultimo post Instagram che ha condiviso poche ore fa nel suo profilo per annunciare la sua conduzione serale nel tg di Sky Sport 24.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Arisa è in lacrime: gravi problemi di salute per la persona più cara

Nello scatto in particolare la vediamo in un angolo semi illuminato dello studio in attesa di sedersi nella sua postazione d’ordinanza: aria concentrata, quasi seria, mentre si prepara al ruolo che andrà a ricoprire.

Indossa come suo solito un completo molto castigato, stavolta si tratta di un tailleur nero giacca pantalone con collo ampio di velluto cangiante, unico vezzo che le illumina il viso poco truccato dove solo i suoi occhi chiari ed un velo di rossetto emergono nella scena. Perfetta e composta Federica non sbaglia un colpo, oltre 26mila like in poche ore.