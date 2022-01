“Ecco mio figlio”: Maria De Filippi si presenta in studio con qualcuno di davvero speciale: il pubblico finalmente lo vede per la prima volta

A differenza degli altri programmi che recano la sua firma, il ruolo di Maria De Filippi a “Uomini e Donne” appare piuttosto marginale. Se a “C’è posta per te” la conduttrice mette in campo tutta sé stessa per permettere ai protagonisti di riappacificarsi, anche a “Tú sí que vales” la sua presenza si rivela fondamentale. Accanto a Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, la padrona di casa ha infatti il compito di promuovere dei talenti e di scartarne, suo malgrado, molti altri.

Diverso è il caso del dating show pomeridiano, in cui i veri protagonisti sono i membri del parterre e le dinamiche da essi create. Talvolta, tuttavia, la conduttrice non manca di porsi al centro dell’attenzione e di far in modo che gli sguardi di tutti i presenti siano fissi su di lei. È proprio ciò che è accaduto durante la puntata odierna, nella quale la De Filippi si è presentata in studio con qualcuno di davvero speciale…

“Ecco mio figlio”, Maria De Filippi si presenta in studio così e stupisce tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un medico in famiglia”, vi ricordate di Elena? Si è sposata ed ha avuto un figlio giovanissima – FOTO

La puntata odierna di “Uomini e Donne” è iniziata in maniera differente rispetto al solito. Ormai da anni, il pubblico è abituato alla passerella di Gemma Galgani, la dama su cui la redazione ha deciso di puntare tutto. Tuttavia, con grande sorpresa da parte dei telespettatori, gli occhi di tutti i membri del parterre erano inaspettatamente puntati sulla De Filippi. La conduttrice, infatti, era seduta sulle scale accanto a qualcuno di davvero speciale.

“Ci puoi presentare questo bellissimo cagnolino?“, le ha domandato Tina Cipollari, stupita della presenza di un nuovo cucciolo all’interno dello studio. Spesso e volentieri, infatti, la presentatrice è solita portare con sé l’ormai celebre Saki, cane della sua collaboratrice Raffaella Mennoia. “Questo cucciolo è mio e si chiama Giovanni“, ha spiegato la De Filippi, descrivendo l’animale come un vero e proprio figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michelle Hunziker, la persona più cara si precipita da lei: “Le cose belle accadono sempre”

Tina Cipollari, approfittando della presenza di Gemma Galgani al centro studio, non ha mancato di rendere partecipe Giovanni di un siparietto alquanto divertente. “Maria ti prego, aizzalo contro Gemma!“, ha supplicato l’opinionista, intimando al cane di raggiungerla. “Ma no, vuole stare con la sua mamma!“, l’ha rimproverata il collega Gianni Sperti, dopo aver constatato che il cucciolo non aveva nessuna intenzione di allontanarsi da Maria.

Giovanni, all’interno dello studio, si è fatto decisamente sentire. Ad un certo punto, la presentatrice ha dovuto interrompere la torinese proprio a causa delle ingerenze del cane, che si era messo ad abbaiare furiosamente contro la telecamera. “Non capisce che cosa sia“, ha spiegato la De Filippi, mentre i presenti in studio sorridevano divertiti di fronte al siparietto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Tomaso Trussardi già con un’altra? Le FOTO svelano il dettaglio inatteso: è uguale a Michelle

Una puntata iniziata indubbiamente in maniera inconsueta, ma che ha permesso ai telespettatori di conoscere più a fondo la De Filippi. L’amore per i cani, stando a quel che è trapelato, sembra essere un elemento imprescindibile nella vita della conduttrice.