Gemma Galgani distrutta a “Uomini e Donne”: il cavaliere spara un colpo inaspettato

Gemma Galgani ha avuto diversi problemi con il nuovo cavaliere con cui sta uscendo: quello che le ha fatto l’ha distrutta

Gemma Galgani è una delle dame più amate del parterre femminile di Uomini e Donne. Solo pochi giorni fa ha spento 72 candeline e il desiderio è stato sempre lo stesso: trovare l’amore della sua vita. Proprio un minuto dopo, si è ritrovata davanti Massimiliano, un uomo interessante che ha fatto subito breccia nel suo cuore fragile. Gemma ha dimostrato di essere davvero molto interessata a lui e non vedeva l’ora di uscire e cominciare la loro frequentazione: purtroppo, però, le cose non sono andate proprio per il meglio.

Gemma Galgani, il retroscena su Massimiliano: la dama di nuovo con il cuore spezzato

Nella puntata successiva, che è andata in onda proprio oggi, Gemma è arrivata praticamente in lacrime. Il suo umore ha preoccupato moltissimo la padrona di casa. Ha raccontato che Massimiliano non le ha chiesto di uscire e lui si è giustificato dicendo di essersi dimenticato. Poi, vedendola stare male per lui, ha deciso di rimediare con un invito che lei ha respinto dicendo di non volere l’elemosina da parte di nessuno.

In molti in studio hanno considerato esagerata la sua reazione, perché si conoscono a malapena e non è normale che Gemma sembri già così tanto innamorata. Per questo è scoppiata una lite tra lei e Tina Cipollari, che l’ha accusata di essere una stupida. Massimiliano, nel frattempo, si è scusato ancora dicendo di aver bisogno di tempo perché per lui questo mondo è assolutamente nuovo.

Intanto, Nadia, ha deciso di provare a lasciare anche lei il suo numero di telefono a Massimiliano. Ovviamente, Gemma non l’ha presa affatto bene.