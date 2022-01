“La regina è tornata”, Giulia Stabile dopo l’infortunio: il VIDEO che incanta

L’infortunio e il successivo stop forzato che l’avevano allontanata dal palco, ora per Giulia Stabile torna il sereno. Le sue emozioni dopo il ritorno ad “Amici”

La vincitrice della ventesima edizione di Amici e oggi ballerina professionista del talent, Giulia Stabile, non ha vissuto un periodo particolarmente sereno. Durante una prova in sala ha subito un infortunio che l’ha allontanata dal palco per alcune settimane. La giovane aveva rassicurato i fan dichiarando come fosse stata prontamente aiutata da un fisioterapista e che sarebbe tornata appena possibile.

Il ritorno di Giulia Stabile: il VIDEO dell’esibizione che incanta i fan

L’amatissima Giulia Stabile, sostenuta e seguita da milioni di giovani, è stata costretta al riposo dopo il lieve infortunio subito. Questo l’ha portata a non essere presente nelle ultime puntate del talent di Maria De Filippi e sebbene i fan fossero a conoscenza del motivo della sua assenza, questo non li ha fermati dal reclamare a gran voce il suo ritorno.

Ritorno avvenuto domenica 23 gennaio, dopo essersi rimessa perfettamente in forma e aver potuto riprendere pienamente la sua attività. Giulia Stabile è tornata a ballare sul palco di Amici per dimostrare una coreografia sulle note del brano “Drivers License“, ballata successivamente dall’allieva Cosmary.

Dopo alcuni giorni la ballerina ha voluto condividere sui social il video della sua esibizione, rivelando le emozioni provate durante e dopo la pausa. “Che bello tornare a ballare a casa con il calore e l’amore del pubblico dopo questo piccolo stop che sentivo quasi infinito“, scrive la giovane. “Il mio cuore e il mio corpo ne avevano bisogno“, racconta prima di ringraziare chi continua a supportarla e a starle vicino.

I commenti dei fan e dei colleghi non sono mancati, così come quello del fidanzato Sangiovanni che ha lasciato un cuore sotto il post. Il cantautore, impegnato nelle ultime prove prima del debutto sul palco del Festival di Sanremo, è stato accanto alla sua compagna anche in questo delicato momento.

Il peggio è tuttavia passato e Giulia Stabile è tornata a fare quello che più ama, per la gioia del pubblico. La sua esperienza come ballerina professionista del talent può continuare, si spera senza ulteriori intoppi.