Harry e Meghan, grave inadempienza: gaffe clamorosa, guai in vista per i duchi

Harry e Meghan continuano a catalizzare l’attenzione: questa volta nel mirino i loro progetti con Netflix. Accade l’impensabile.

Che fine hanno fatto i documentari di Netfix di Harry e Meghan? Questa la domanda che si stanno ponendo in molti, ma soprattutto il colosso di streaming stesso con cui la coppia aveva siglato un accordo da ben 150 milioni di dollari per realizzare documentari ancora tuttavia mai visti.

È passato ormai un anno e mezzo dall’annuncio in pompa magna di questi progetti che non hanno visto la luce, scatenando così le perplessità della piattaforma.

Questa starebbe mettendo sotto pressione la coppia per far sì che si metta al lavoro per consegnare i materiali ed evitare che accada lo stesso epilogo del suo podcast: lanciato nel 2020 con un episodio promettente in cui si è sentita la voce del piccolo Archie, non se n’è poi sentito più nulla.

Harry e Meghan: scoppia la bufera con Netflix

Le ultime notizie di Harry e Meghan vedono la coppia in tensioni questa volta non con i loro parenti, ma bensì con Netflix con il quale hanno un contratto milionario in merito alla realizzazione di due documentari rimasti per ora solo un progetto.

L’accordo prevedeva una serie cartone animato dal titolo “Pearl”, curata da Meghan, dedicata alle avventure di una 12enne, con ispirazioni al passato di donne importanti nella storia. Accanto a questo Harry avrebbe dovuto realizzare una docu-serie sulla preparazione degli atleti per affrontare gli Invictus Games.

Progetti ambiziosi per i quali la coppia sembra non aver preparato nulla per ora, nonostante sia passato molto tempo, non rispettando in tal modo gli accordi e lasciando così tutti nello stupore. Questi infatti potevano porre base solide per il loro futuro, visto che dopo il loro addio da Londra si devono mantenere senza il sostegno della Royal Family.

Il loro stile di vita non è certamente poco esoso, visto che il mantenimento della villa californiana in cui vivono, del valore da ben 14 milioni di dollari, comporta cifre da capogiro. Tuttavia la coppia ha in ballo altri progetti da sei zeri che potrebbero comunque rappresentare grandi fonti di reddito: in primavera è prevista l’uscita della biografia bomba di Harry, molto attesa, il cui clamore mediatico potrebbe far tremare il Giubileo di platino della Regina.