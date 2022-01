“La famiglia del Mulino Bianco non esiste” a Michelle Hunziker e Trussardi arriva la sentenza da “Matrimonio a prima vista” – VIDEO

La vicenda della separazione tra la showgirl e l’imprenditore ha trovato il punto di vista anche di una ex partecipante del docureality che ha voluto dire la sua.

La notizia resa pubblica per mezzo di una nota dell’Ansa ha fatto discutere molti per la “freddezza” con cui è stata divulgata. Molti fan della Hunziker hanno confessato il dispiacere di vedere divisa una coppia così affiatata dopo 10 anni di matrimonio e due bellissime figlie, per non parlare della famiglia allargata che arrivava dal passato della showgirl.

Si tratta però di un fatto privato di cui non sapremo mai i veri motivi che hanno spinto a questa sentenza dolorosa per entrambe le parti, ma a prescindere da questo, c’è anche chi super partes – o per una sorta di compatibilità di situazione – ha deciso di esprimere la sua a riguardo.

Si tratta di Francesca Musci, ex concorrente di “Matrimonio a prima vista” che nella sua pagina Ig ha rivelato qual è la sua opinione sulla faccenda tanto discussa sul web.

Francesca Musci è d’accordo: “Non pensate che sia tutto perfetto nelle altre famiglie”

La ex concorrente dell’edizione 2016 ieri sera parlando con la sua community ha voluto esprimere il suo personale punto di vista a riguardo.

Francesca sdraiata sul divanetto attacca il discorso così: “Facciamo un po’ di gossip. Mi è capitato di leggere un post in cui si spiegava della rottura della Hunziker e Trussardi e a lato commenti che in cui si diceva per l’appunto che ‘la famiglia del Mulino Bianco non esiste in realtà’.

“Penso che non siano tutti falsi, un matrimonio non finisce da un giorno all’altro purtroppo!”. Poi porta il suo caso specifico, ovvero quello della rottura con Stefano Protaggi con cui è stata insieme 4 anni fino all’addio definitivo a inizio 2021.

“Vi faccio il mio esempio diretto: prima di esporre pubblicamente il fatto lo devi capire te e la persona con cui stai vivendo il matrimonio. Giustamente loro si sono presi il loro tempo, ci hanno provato, eh sì…si sono fatti anche delle foto insieme ma non è detto che fossero già allora felici. Hanno una famiglia bellissima ma se dopo tanti tentativi non ce l’hanno fatta hanno anche fatto bene”.

La sentenza poi arriva inesorabile da parte di Francesca: “Quindi per me la famiglia del Mulino Bianco non esiste, tutti litigano, tutti hanno problemi, non pensate che sia tutto perfetto nelle altre famiglie perché siamo tutti mortali”. Cosa ne penseranno i suoi follower?