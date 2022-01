Kim Kardashian nuovo primo piano sul fondoschiena: il carosello di FOTO al mare è esplosivo. Non si sa più dove guardare

La pop star e influencer da 282milioni di follower sui social ha condiviso un ricordo di una recente vacanza al mare, seducente ha fatto innamorare.

La super influencer Kim Kardashian continua a scaldare gli animi dei suoi fan con foto a dir poco bollenti con rimandi a ricordi recenti di lei al mare dei Caribi dove è stata con la famiglia.

Se è ancora negli occhi il close-up di lei pochi giorni fa in bikini azzurro dove sfoggia un lato A mirabolante ed un ventre piatto frutto di intensi allenamenti quotidiani in palestra, non sono da meno gli ultimi scatti di lei con indosso slip neri e maglia a maniche lunghe mentre ammira il mare cristallino di fronte a lei.

“Long time no sea 🌊 🐚” scrive nostalgica però facendo innamorare oltre 4 milioni di follower che le hanno lasciato un like. Vediamo questi scatti fotonici.

Kim Kardashian fa strike di cuori, manda in manicomio con scatti illegali

PER VEDERE LE FOTO HOT DI KIM, VAI SU SUCCESSIVO