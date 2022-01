“MasterChef”, Locatelli ci va giù pesante con gli insulti: “sembra cibo per cani”. Tensione alle stelle

“MasterChef”, lo chef Giorgio Locatelli perde la pazienza con il concorrente Federico Chimirri: tra i due volano parole al veleno

Federico Chimirri si è fin da subito distinto come uno dei concorrenti più promettenti di “MasterChef 11”. L’argentino, disc jockey di professione, vorrebbe stravolgere la propria vita ed intraprendere il medesimo percorso lavorativo del papà, proprietario di un noto ristorante in Spagna. Durante l’ultima puntata del talent show culinario, tuttavia, l’aspirante chef non si è certamente distinto per bravura ed estro.

Durante l’invention test che ha visto la collaborazione dell’esperta Anissa Helou, il concorrente avrebbe dovuto proporre un piatto a base di pane rgaïf. Il risultato, nel caso della prova di Federico, si è rivelato davvero deludente. Di fronte alle critiche di chef Giorgio Locatelli, Chimirri non è rimasto affatto in silenzio: nella masterclass, la tensione era alle stelle.

“MasterChef”, Locatelli ci va giù pesante: tensione alle stelle tra lo chef e Federico Chimirri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICO CHIMIRRI 🇦🇷🇮🇹 (@federico.chimirri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ecco mio figlio”, Maria De Filippi si presenta in studio così e stupisce tutti

Il piatto a base di pane rgaïf che Federico Chimirri ha proposto agli chef non ha certamente soddisfatto le aspettative. Se Anissa Helou, esperta di alimentazione marocchina, si è detta delusa dalla prova dell’aspirante chef, altrettanto scontenti erano i tre giudici di “MasterChef”. Giorgio Locatelli, in particolare, ha rimproverato duramente il dj per via della presentazione del piatto. A detta dello chef, l’estetica non era infatti all’altezza della prova.

Federico, dal canto suo, ha ostentato fin troppa sicurezza nel difendere il proprio operato. “A me il piatto piace“, ha sentenziato l’aspirante chef, prima di ricevere la stoccata di Giorgio Locatelli. “A te sembra elegante? È un mappazzone” – ha esclamato il giudice, alteratosi a causa dell’atteggiamento di Chimirri – “Sembra una scatoletta di cibo per cani rovesciata sul piatto: la giri ed è proprio così!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un medico in famiglia”, vi ricordate di Elena? Si è sposata ed ha avuto un figlio giovanissima – FOTO

Lo chef, furioso con il partecipante, lo ha rimandato al suo posto evitando persino di assaggiare il piatto. Federico, sopraffatto dalla delusione, non ha potuto far altro che incassare l’ennesima batosta.