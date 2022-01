Meteo: le previsioni per mercoledì 26 gennaio 2022

L’Italia è divisa a metà, il Nord soleggiato mentre il Sud freddissimo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in questo mercoledì di gennaio.

Tempo bello al Nord, il cielo sarà limpido ed un tiepido sole riscalderà la giornata. Attenzione dalle 18.00 in poi, previsto un abbassamento delle temperature che toccheranno lo zero. Nebbia e foschia in Pianura Padana. Il Sud è invaso da Burian, vento gelido e pioggia sta mettendo a dura prova il meridione.

Nel dettaglio le previsioni per la giornata odierna

L’Italia sta vivendo un inverno decisamente balordo, giorni di sole si alternano a freddo e gelo, è il caso di dire che le stagioni sono davvero cambiate.

Al Nord l’alta pressione la fa da padrona, sarà una giornata soleggiata ma con fitta nebbia in Pianura Padana, in merito si invita a guidare con prudenza. Le temperature scenderanno sotto lo zero, ma saranno sempre più alte della media stagionale.

Al Centro Italia la situazione sarà stabile, tempo sereno o poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni se non qualche piovasco in Toscana e nelle vallate.

In queste ore il Sud è letteralmente da pioggia e freddo, Burian ha portato con se un vento gelido. Le piogge saranno più intense in Calabria ed in Sicilia.

Questo clima ballerino si protrarrà per tutta la settimana. Ma è comunque presto per sognare le belle giornate.