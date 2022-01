Michelle Hunziker e la separazione da Trussardi: adesso è tutto chiaro. La donna così importante non voleva la presentatrice

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata di certo la notizia che ha canalizzato i riflettori del gossip a Bergamo e provincia in questo inizio anno 2022.

Se già da alcune settimane si vociferava che i due vivessero in case separate, l’annuncio ufficiale della coppia ha levato ogni dubbio. E come è normale che sia, da quel giorno si rincorrono le notizie intorno ai motivi dell’addio avvenuto dopo 10 anni, per loro che rappresentavano una delle coppie più solide dello spettacolo.

Si è parlato di un ritorno di fiamma tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti, gossip prontamente smentito dal cantante che ha specificato di essere single. Ora esce fuori un’altra verità.

Tra Michelle Hunziker e Trussardi c’era lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe da imputare ad una donna troppo ingombrante. Non solo nei film, ma anche nella vita di tutti giorni e pure per le coppie famose, la suocera spesso è la “rovina famiglie” e secondo le ultime indiscrezioni questo destino sarebbe toccato anche a Michelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Serena Rossi, la Rai ferma “La Sposa”: il motivo ti lascia senza parole

Del fatto che la mamma di Trussardi non vedesse proprio di buon occhio la conduttrice si era parlato già in passato con una pronta smentita da parte di Michelle che, sul rapporto con la suocera, aveva detto: “E’ stato riferito che c’è una sorta di rivalità tra noi, ma questa è una totale sciocchezza. Al contrario, ci amiamo tantissimo”.

Oggi però le voci di un astio tra le due non solo tornano a galla ma si fanno influenti sulla fine della storia tra i due. Negli ultimi mesi Tomaso trascorreva molto tempo a Bergamo proprio con la mamma. Michelle, invece, era a Milano con le figlie e molto probabilmente lo zampino della donna ha potuto acuire alcune divergenze già in atto.

Secondo Francesca Zamarelli, esperta di community, la mamma di Tomaso non avrebbe mai ben gradito Michelle. Ai microfoni di Rlt ha detto: “Maria è una donna importante dei circoli dell’alta società, e gestisce la casa di moda Trussardi. Lei non rilascia interviste. Probabilmente voleva qualcos’altro per suo figlio oltre una show girl bionda che è così tanto nei media”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Che bel sedere che ha tua moglie” Luca Argentero lo mostra a tutti, commenti di fuoco – FOTO

A Michelle ed il suo Tomaso dunque è toccata la stessa sorte di Gigi Hadid e Zayn Malik e prima ancora di tanti altri vip del calibro di Tom Cruise e Katie Holmes?