Aumenta la pressione per i fan della showgirl Shaila Gatta, i suoi ultimi scatti di piacere ad alta quota incendiano la rete.

Le avventure della simpatica conduttrice di “Paperissima Sprint“, carismatica showgirl ed ex velina di “Striscia La Notizia”, Shaila Gatta, continuano quest’oggi in diretta da una località con panorama a 360° sulla straordinaria bellezza del ghiacciaio della Presanella.

Di origini partenopee, e nata sotto il segno del Leone, la grintosa personalità della ballerina classe 1996 non è mai passata inosservata. L’ex allieva di “Amici – di Maria De Filippi” ha perciò voluto aggiornare il suo pubblico, in queste ore, con i suggestivi dettagli di una romantica sorpresa indetta dal suo fidanzato, il calciatore Leonardo Blanchard. Ad attirare in primis l’attenzione dei suoi fan sarà stamani una collezione di pose inedite, che, stando al parere unanime dei suoi ben 834 mila follower, rappresenterà un imperdibile spettacolo da “10 e lode“.

“Misuro la pressione e torno” Shaila Gatta rovente in intimo da “10 e lode”: le pose illegali

PER VEDERE SHAILA GATTA “ROVENTE IN INTIMO”, VAI SU SUCCESSIVO.