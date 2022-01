Nunzia De Girolamo, il cambiamento ti manda fuori di testa: lo ha fatto veramente, che spettacolo – FOTO

Nunzia De Girolamo ha stupito tutti condividendo alcuni video tra le sue stories di Instagram: il cambiamento è sbalorditivo.

Nunzia De Girolamo sta conquistando uno spazio sempre maggiore in televisione: dopo il successo di ‘Ciao Maschio‘, la conduttrice è pronta per la seconda stagione che ripartirà proprio a breve. La nativa di Benevento, negli ultimi mesi del 2021, è stata ospite di innumerevoli programmi e ha avuto diversi dibattiti in virtù delle sue posizioni sul vaccino e sulla pandemia.

La 45enne ha difeso a spada tratta i vaccini, accusando anche pesantemente i No Vax. Per questo motivo è stata vittima di un divertentissimo scherzo de ‘Le Iene’ e ha ricevuto diverse minacce sui social network. Nonostante ciò, Nunzia non ha mai smesso di pubblicare i suoi scatti meravigliosi su Instagram. Questa sera, l’ex politica ha deciso di stupire tutti con alcuni video davvero particolari.

Nunzia De Girolamo, il cambiamento è sbalorditivo: video sorprendente

Nunzia è una donna bellissima e ricca di fascino. Questo pomeriggio, la conduttrice lo ha fatto per davvero: ha deciso infatti di mostrare ai suoi followers quello che fa prima di andare in diretta televisiva. “Io mi preparo perché fra poco a parlare di Quirinale alla ‘Vita in diretta’ ci sono io“, ha esclamato in uno dei video postati in rete.

L’estetista modifica perfettamente le sue sopracciglia e la trucca in modo straordinario. Anche il look dei suoi capelli cambia in modo incredibile: nel primo video li ha spettinati, in diretta invece aveva un carré fenomenale.

La De Girolamo ha abituato fin troppo bene il suo pubblico: i contenuti che piazza sul web sono sempre straordinari. Con grande frequenza, la conduttrice mette in mostra le sue forme paradisiache facendo girare la testa ai followers.