Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: muore 46enne

Un uomo di 46 anni è morto ieri sera sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca dopo essersi schiantato alla guida della sua auto contro il guardrail. Inutili i soccorsi.

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella serata di ieri un uomo di 46 anni è morto in un incidente verificatosi lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca nel territorio di Monreale, in provincia di Palermo. L’automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura che si è schiantata subito dopo contro il guardrail. Inutile per il 46enne la corsa in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che appurarne la morte.

Palermo, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: 46enne perde la vita

Domenico Montalbo, 46enne residente a Camporeale, comune in provincia di Palermo, è morto nella serata di ieri, martedì 25 gennaio, in un incidente stradale. Il sinistro si è consumato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca all’altezza del comune di Monreale. A riportare la notizia la redazione del quotidiano Il Giornale di Sicilia.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo la statale alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della vettura schiantatasi contro il guardrail che delimita la carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico. I pompieri hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere l’automobilista, rimasto incastrato nell’abitacolo e lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari. L’equipe medica lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Qui, però, i medici del pronto soccorso hanno potuto solo constatare la morte del 46enne che sarebbe sopraggiunta, riferiscono i colleghi de Il Giornale di Sicilia, in ambulanza, durante la corsa verso il nosocomio.

I carabinieri di Monreale, giunti sul luogo del sinistro, hanno effettuato i rilievi ed ora si stanno occupando delle indagini sull’incidente. Al vaglio dei militari dell’arma le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura a Montalbo.

