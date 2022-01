“A te la legge dell’attrazione…” Roberta Morise in tacchi e collant è pura visione onirica: gambe infinite – FOTO

Roberta Morise, la conturbante conduttrice lascia senza fiato, il mini dress è un’occasione per ammirarla in tutta la sua splendida fisicità.

Roberta Morise, la conduttrice dai tratti mediterranei e dal corpo sinuoso, è una delizia per gli occhi; ogni posa evoca momenti di assoluta bellezza, una musa contemporanea. I followers sono sempre pronti a non perdersi nessuno di questi spettacoli autentici che l’ex professoressa dell’Eredità, ruolo che peraltro l’ha resa popolare, offre al suo pubblico.

Roberta ama giocare, stuzzicare le fantasie del web che si accendono ogni volta che la stessa diventa protagonista di uno scatto, come l’ultimo dove tra le scale viene immortalata ed un dettaglio tanto prezioso non passa inosservato. Trionfo di commenti ed emoji per una donna che trasuda femminilità da tutti i pori.

Roberta Morise sulle scale è pura passione proibita

Roberta Morise si trova lungo le scalinate degli studi televisivi RAI – dedicati al mitico Fabrizio Frizzi – e sorprende come la semplicità di una foto possa catturare gli occhi del web e non solo. La bella 35enne infatti non guarda verso l’obiettivo, anzi viene ripresa di fianco e con gli occhi chiusi sembra proiettata verso il mondo onirico.

Anche il vento si ferma, basta guardare la coda svolazzante, tutto il momento viene catturato, destinato a diventare eterno. I commenti dei followers sono tanti, gli utenti non sanno più che aggettivi utilizzare per meglio esprimerne il fascino. Il total black ha colpito, anche stavolta; un dress – molto mini in realtà – che copre solo le parti del corpo compromettenti ma lascia fuori le gambe, rese ancora più accattivanti dai collant, un dettaglio che fa sempre letteralmente impazzire il pubblico maschile.

“Ragazzi, con una Donna così al proprio fianco, si avrebbe il mondo in mano!! Spettacolo!!” la Morise ancora una volta propone il suo outfit migliore, essenziale ma pieno di significato, un ardente desiderio che miete sempre numerose vittime.