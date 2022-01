Aggiornata la lista degli ospiti del Festival di Sanremo, a una settimana di distanza dal suo inizio. Tutto è ormai pronto: scopriamo chi salirà sul palco dell’Ariston

Pochi giorni ci separano dalla partenza del Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo martedì 1 febbraio. Cinque serate all’insegna dell’intrattenimento e della musica condotte dal direttore artistico Amadeus. Accanto a lui, come da tradizione, si alterneranno co conduttrici ed ospiti d’eccezione che saliranno sul palco dell’Ariston. La lunga lista di ospiti sembra essere completa: ecco l’aggiunta delle ultime ore che si andrà a unire ai nomi già annunciati.

Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo: da Laura Pausini ai Maneskin

Gli artisti in gara si preparano a solcare il palco dell’Ariston dove presenteranno per la prima volta i loro brani. Le esibizioni saranno come sempre intervallate da una serie di ospiti che si alterneranno nel corso delle serate. Ecco tutti i nomi annunciati finora.

Super ospiti della prima serata saranno i Maneskin che torneranno a Sanremo un anno dopo la loro vittoria. Dopo l’incredibile successo ottenuto in tutto il mondo, la band infiammerà nuovamente il teatro con un’esibizione che saprà lasciare il segno.

Farà il suo ritorno sul palco del Festival anche Laura Pausini, ospite d’eccezione della serata di mercoledì 2 febbraio. La cantante presenterà al pubblico il suo nuovo singolo, “Scatola“, e non è da escludere un medley con i suoi brani più noti. Nel corso della settimana sarà ospite anche Cesare Cremonini che promuoverà il suo brano “Colibrì” e il nuovo progetto discografico, “La ragazza del futuro“.

Gli ultimi ospiti musicali a essere stati annunciati sono i Meduza, il trio di produttori e deejay che in soli tre anni ha portato la propria musica anche oltreoceano. Nominati ai Grammy Awards con il singolo “Piece of Your Heart“, sono stati gli artisti italiani più ascoltati nel mondo sulla piattaforma di Spotify nel 2020.

Parallelamente agli artisti musicali ci saranno anche diversi ospiti sul fronte della recitazione. A salire sul palco dell’Ariston anche Gaia Garace e Margherita Mazzucco, Raoul Bova, Lino Guanciale, Anna Valle e Luca Argentero.

Presente anche il super ospite Checco Zalone, pronto a far discutere con un monologo imperdibile. Nessuna conferma per Fiorello, la cui presenza potrebbe essere tenuta all’oscuro fino all’ultimo momento.

Ad affiancare Amadeus alla conduzione saranno invece Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, che si alterneranno nelle cinque serate.