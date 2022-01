Serena Rossi, la Rai ferma “La Sposa”: il motivo ti lascia senza parole

Serena Rossi è amatissima in “La Sposa” ma per i fan ci sono cattive notizie. Lo stop che sta per arrivare è incredibile

Serena Rossi è tornata sul piccolo schermo con una nuova e già amatissima serie, “La Sposa” al fianco di Giorgio Marchesi e con la regia di Giacomo Campiotti. L’attrice anche in questo caso interpreta una donna forte e coraggiosa che è in cerca del suo riscatto.

Personaggi che la Rossi riesce ad interpretare con forza e determinazione, che il pubblico ama e che dunque riscuotono grande successo. Ecco perché la Rai continua a scommettere su di lei che, di certo, è uno dei volti indiscussi della fiction italiana degli ultimi tempi.

“La strada per la parità di genere è ancora lunga e se posso fare da megafono lo faccio molto volentieri” ha detto l’artista in una intervista a Gente parlando di questo suo ultimo lavoro come anche di “Mina Settembre” alla quale sta lavorando per la seconda stagione. Peccato però che proprio per la Rossi ed i fan de “La Sposa” arriva una brutta notizia.

Serena Rossi e “La Sposa”: l’epilogo ed il perché

“La Sposa” con Serena Rossi ferma bruscamente la sua corsa. Cambio di programmazione imposto dalla Rai e piani saltati. La fiction è iniziata da pochissimo, lo scorso 16 gennaio eppure, nonostante il favore del pubblico, si avvia alla conclusione.

La terza e ultima puntata de “La Sposa” andrà in onda, con un cambio di palinsesto, domenica 30 gennaio a chiusura del cerchio. Ebbene sì, il prodotto è nato con sole tre puntate e si è preferito congedarsi dal pubblico prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

Una notizia forse amara per il pubblico che in sole due puntate si è appassionato ai personaggi e che nella prossima dovrà già salutarli. Eppure era già tutto scritto. Lo stop non è imposto come accade alcune volte per i pochi ascolti ma era programmato fin dall’inizio.

C’è chi chiede già da ora se ci sia una seconda serie, ma come è facile intuire è ancora troppo presto per poter avere delle risposte. Dato l’ottimo riscontro di pubblico è probabile che rivedremo ancora Serena Rossi e Giorgio Marchesi insieme per un secondo round.