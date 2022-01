L’ultima posa in smart working di Diletta Leotta conquista velocemente il web grazie ad un magnetico dettaglio appartenente al suo attillato outfit.

Nella mattinata di questo mercoledì, 26 gennaio, l’amata conduttrice e speaker classe 1991, Diletta Leotta, è nuovamente riuscita a lasciare con il fiato sospeso il suo pubblico in rete. Da poco fra le protagoniste femminili della nuova pellicola natalizia realizzata da Alessandro Siani, “Chi ha incastrato Babbo Natale?“, nonché ex quotatissima concorrente, nella passata annualità, per il reality di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo“, la conduttrice ha sempre mostrato al pubblico, sin dai suoi esordi, un’incredibile versatilità nel mondo dello spettacolo. Oltre che il suo incontrastato talento su interessi e questioni tipicamente sportive.

La meravigliosa presenza d’origine sicula a “Dazn” ha perciò optato quest’oggi per un’alternativa: quella di non allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo? Approfittare di una comoda seduta di lavoro home-made per sfoggiare in diretta il suo ultimo ed ipnotico outfit.

“Smart Working” Diletta Leotta solo in pelle è ipnotica: la scollatura fa innamorare – VIDEO

