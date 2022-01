Si acuisce la tensione al confine ucraino: le autorità di Kiev hanno confermato di aver sventato un tentativo di invasione da criminali russi.

Si acuisce sempre più la tensione al confine tra Federazione Russa e Ucraina. Nulla è certo sulla linea di confine dell’ex satellite ucraino, dove spirano ormai pericolosi venti di guerra a seguito delle pressanti aggressioni di Mosca su Kiev. Chiuso nel suo guscio, il Cremlino rifiuta in toto qualsiasi spiraglio di apertura diplomatica, gettando nuovo peso sul secolare braccio di ferro tra due blocchi ormai scricchiolanti. La situazione in Europa orientale è a un punto di non ritorno e il rigido botta e risposta tra Washington e Mosca non aiuta ad acquietare gli animi: è sufficiente una scintilla, la più infima, per l’avvio alla degenerazione.

Smantellato un attacco russo sul territorio ucraino

Avida di potere e monopolio, la capitale dell’immenso territorio della Federazione Russa, contraria al potenziale inserimento dell’Ucraina nella NATO, ha dato abbrivo a minacce costanti su tagli politici, economici e militari all’ex satellite ucraino. Il messaggio dell’Europa e di Washington è stato sin dall’inizio molto chiaro: in caso di effettiva invasione russa – anche ideologica – sul territorio ucraino, il blocco occidentale è pronto a intervenire non solo economicamente, con l’imposizione di onerose sanzioni gravitanti su Mosca, ma anche militarmente.

Tuttavia, se per l’America “è chiaro che i russi non hanno alcuna intenzione ora di ridurre le tensioni“, con oltre 100.000 soldati schierati alla frontiera, dall’altra parte il Cremlino si scaglia contro l’Alleanza, colpevole di acuire le tensioni con “annunci isterici“. Di fronte al fallimento dei colloqui tra Washington e Mosca, la situazione al confine è un vero impasse. Bocciate in toto le richieste del Cremlino sulle “garanzie di sicurezza” da parte dell’Occidente, la Russia punta a sua volta il dito contro l’Occidente, minacciando “conseguenze più gravi.”

La conferma arriva questo martedì, 25 gennaio, con l’annuncio da parte delle autorità ucraine sullo smantellamento di un tentativo di invasione sul territorio locale da parte di un “gruppo di criminali” sostenuti dalla Federazione Russa. Nel frattempo aumentano i rinforzi da parte di Washington e dei Paesi Baltici: gli Stati Uniti hanno inviato uomini e mezzi, compresi munizioni, navi e caccia con oltre 8.500 militari in stato di allerta. Al prossimo vertice sulla crisi in Ucraina sarà invitato anche Mario Draghi insieme al presidente Joe Biden e altri leader europei.

Sebbene l’atmosfera di possibile scoppio di un conflitto sia ormai nell’aria, dall’Ucraina, il ministro della Difesa locale Alexei Raznikov ha assicurato in un’intervista alla televisione Ictv di Kiev citata dall’Interfax che sebbene ci siano “scenari rischiosi […] ad oggi una tale minaccia [di invasione dell’Ucraina da parte della Russia] non esiste.”

Al momento Usa e alleati stanno architettando un piano di emergenza per compensare una possibile diminuzione della distribuzione del gas da parte della Russia a causa della crisi ucraina.