A poche ore dall’ultima dedica a Michelle, Tomaso Trussardi, si rivela già in dolce compagnia. Al suo fianco c’è un’altra donna. La somiglianza è impressionante.

Se nelle ultime quarantott’ore, nonostante la loro ormai appurata decisione di separarsi, l’imprenditore Tomaso Trussardi e la conduttrice Michelle Hunziker, non avrebbero cessato di condividere con il loro pubblico in rete una serie di affettuosi scambi, forse in qualità di una scelta intrapresa con la massima serenità, ora un retroscena in diretta da Cortina d’Ampezzo potrebbe essere in grado di far vacillare tale prezioso equilibrio.

Già i festeggiamenti del quarantacinquesimo compleanno della showgirl, tenutesi la sera del 24 gennaio, erano difatti ben riusciti ad allontanare le ventate di gossip sulla loro separazione. Ora però alcuni scatti inediti, in diretta dal settentrione della penisola, si appresterebbero, nuovamente, a presentare un ulteriore scenario ai suoi spettatori.

Tomaso Trussardi già con un’altra? Le FOTO svelano il dettaglio inatteso: è uguale a Michelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

Alcune immagini, rese pubbliche dal settimanale “Chi“, diretto dal giornalista e showman milanese, Alfonso Signorini, avrebbero immortalato Tomaso in piacevole compagnia di un’altra donna. Dopo essersi trasferito nella ridente località alpina, sin dagli esordi della crisi con Michelle, in questi ultimi giorni a presiedere nella tenuta di Trussardi si sarebbe presentato il completo entourage della celebre stilista bolognese, Elisabetta Franchi.

Fra le numerose personalità, una in particolare avrebbe attirato in particolare modo l’attenzione dei presenti, nonché dello stesso imprenditore bergamasco. I fotografi, sul posto, sarebbero difatti riusciti ad immortalare il duo in momenti di evidente e rilassato feeling. E, soprattutto, su di una terrazza dell’abitazione.

Si tratterebbe di una delle assistenti della stilista ed amica dell’Amministratore Delegato. A sorprendere, al di là degli atteggiamenti e del cima pacifico istauratosi tra Tomaso e l’ospite, sarebbe stata in primis la spiazzante somiglianza con la sua ex partner. La ragazza, difatti, avrebbe una chioma dorata come la stessa Michelle.

E pare, in conclusione, che proprio quest’ultima abbia dimostrato un notevole interesse sul restare in compagnia, quanto possibile, di Tomaso. Non resterebbe, ora, che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti.