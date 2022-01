Compleanno nero per Michelle Hunziker, Trussardi scappa in montagna con la migliore amica di lei. Di chi si tratta

Si tratta del primo compleanno sola che la showgirl passa lontana dal suo Tomaso che invece è stato beccato a Cortina con una nota stilista.

10 anni di matrimonio non sono facili da dimenticare, soprattutto se poi di mezzo ci sono anche due figlie e tanti progetti di vita pianificati insieme.

Eppure dopo la nota pubblica fatta uscire di comune accordo sull’Ansa, sia Michelle Hunziker che Tomaso Trussardi hanno deciso di andare avanti mostrandosi il più rilassati possibile sui social dove entrambi sono molto attivi.

In particolar modo lo ha fatto la showgirl che lo scorso 24 gennaio ha compiuto 45 anni festeggiati per la prima volta lontana da Tomaso ma accanto alla famiglia e agli amici che non l’hanno lasciata un attimo. “Tutto questo amore mi sta commuovendo”, ha infatti detto Michelle in una story Instagram mostrandosi con il naso rosso e gli occhi lucidi di chi sta per scoppiare a piangere.

Meno triste l’imprenditore che invece ha pensato bene di trascorrere qualche giorno di vacanza in montagna per schiarirsi le idee. Peccato che là non fosse solo…

Tomaso Trussardi ha già voltato pagina? Ecco con chi era a Cortina

Sicuramente rifarsi una vita è un diritto di tutti, riguardo le tempistiche però ci sarebbe molto da discutere.

Forse i fan della coppia speravano che passasse almeno qualche mese dalla separazione prima che uno dei due si mostrasse con qualcun altro a fianco.

Mentre Michelle era a Milano con la famiglia a “festeggiare” il compleanno, Tomaso ha deciso di regalarsi una piccola vacanza a Cortina con il cane Odino. Con lui però anche un’amica di Michelle, ovvero la stilista Elisabetta Franchi che è stata vista proprio con l’ex marito della showgirl.

Al momento si parla usando il condizionale, nulla di certo è stato confermato o detto dalla parte interessata ma in molti pensano già che tra questi ci possa essere un avvicinamento che vada oltre la semplice amicizia lavorativa. Attendiamo ora solo altre indiscrezioni da parte della ex coppia per capire come si evolverà la nuova vita di entrambi.