Adriano Celentano e Claudia Mori: lui sbaglia clamorosamente ma lei si ritiene la colpevole di tutto. Ecco perché

“Siamo la coppia più bella del mondo” cantavano Adriano Celentano e Claudia Mori, davvero una delle coppie più amate e longeve del nostro spettacolo. I due, che ormai non si vedono in pubblico da diverso tempo, continuano ad attirare l’attenzione del pubblico che vorrebbe avere il piacere di ammirarli, mano nella mano, fianco a fianco, come ai vecchi tempi.

Il Molleggiato ogni tanto fa sentire la sua voce tramite i social, mentre la Mori preferisce rimanere in disparte e vivere in tranquillità la sua vita nella sua meravigliosa villa, immersa nel verde e nella tranquillità delle colline.

Come sappiamo tra i due non sempre è stato tutto rosa e fiori e nel momento più difficile per loro, la Mori si è accollata la colpa di tutto.

Celentano ed il tradimento alla Mori: di chi è la colpa?

Ormai ai fan sfegatati della coppia, ma non solo, è noto che Adriano Celentano non è stato fedele con sua moglie. Proprio lui ha ceduto al fascino e alla sensualità di una delle donne più belle del cinema italiano: Ornella Muti.

I due hanno lavorato a lungo insieme e proprio durante le riprese di alcuni film, il Molleggiato ha mostrato il suo lato più debole e si è lasciato andare. Mentre Celentano e la Muti lavoravano a “Il Bisbetico domato” e “Innamorato pazzo” hanno avuto una relazione clandestina non riuscendo a frenare gli istinti, nonostante il cantante fosse sposato.

Proprio lui lo ha ammesso e anche la Muti lo ha confessato diversi anni fa. Entrambi hanno parlato di una passione così travolgente che non hanno saputo controllare. Di recente ha parlato di questo anche la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli che non ha gradito che Celentano ha rivelato il fatto: “Trovo che tirare fuori gli scheletri dagli armadi, dopo anni e anni di silenzio, senza consultarsi con i diretti interessati, sia di cattivissimo gusto” ha chiosato.

Ed in tutto questo Claudia Mori che ruolo ha? Non solo ha perdonato il suo Adriano ma si è accollata anche la responsabilità del tradimento. La moglie del Molleggiato, infatti, ha detto di sentirsi colpevole di quello che è avvenuto in quanto in quel periodo lei non si stava comportando affatto bene con il marito.