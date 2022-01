Ambra Angiolini su Max Allegri non ha limiti: “Le belle donne? lui aveva un’ossessione per….”

L’attrice si è trovata di fronte ad una domanda scottante riguardo il suo ex Massimiliano Allegri. Ecco come ha reagito.

La storia d’amore tra l’attrice e showgirl Ambra Angiolini e il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto molto discutere, soprattutto per la fine turbolente.

Sembrerebbe che Allegri abbia tradito la sua ex compagna, la quale ha deciso di mettere la parola fine sul loro amore.

Una situazione che ha scosso l’opinione pubblica, soprattutto dopo il tapiro d’oro che ”Striscia la Notizia” ha consegnato alla soubrette romana. In molti non hanno apprezzato le modalità di trattamento utilizzate nei confronti di una donna ferita, accusando il tg satirico di come con quel gesto abbia voluto quasi ironizzare su ciò che le è accaduto.

La stessa figlia dell’attrice, Jolanda Renga, nata dal matrimonio di Ambra con il cantante di Brescia, è intervenuta sui social in difesa della madre.

La reazione di Ambra Angiolini è inaspettata

Ambra Angiolini è stata intervistata di recente, per parlare del suo ultimo film intitolato ”La notte più lunga dell’anno” dove recita al fianco del grande attore, Alessandro Haber.

Nonostante si trattasse di un’intervista riguardante l’ambito professionale dell’attrice, non sono mancate le domande sul suo ex Massimiliano Allegri.

La showgirl non ha avuto dubbi e senza alcun tentennamento ha glissato la domanda precisando di non volerne parlare.

Ciò denota come l’attrice stia ancora soffrendo per una situazione non del tutto superata e di come si sia stancata di tutto questo gossip attorno alla sua vita privata.

Massimiliano Allegri, intanto, prosegue con il suo silenzio e si dedica alla Juventus che sta iniziando a risalire la china in campionato. Chissà se con il passare del tempo, quando la ferita si sarà completamente rimarginata, scopriremo i dettagli sulla fine di questa storia d’amore che ha appassionato tutto il pubblico.