“Amici 21”, lite inattesa tra i due allievi in diretta. Interviene Maria De Filippi

Mattia Zenzola è uno dei ballerini più discussi del momento nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino di latino ha subito un infortunio che gli ha causato una lesione alla caviglia, motivo per cui il dottore gli ha fortemente consigliato di stare fermo per tre settimane. Nonostante stia migliorando e il suo insegnante Raimondo Todaro comincia ad essere molto fiducioso sulla sua ripresa, Alessandra Celentano non sopporta di vederlo fermo e per questo ha già deciso di volerlo sostituire con un altro ballerino.

Amici 21, scoppia la lite tra Mattia Zenzola e lo sfidante

Così, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, ha fatto entrare in studio diversi ballerini che potrebbero andare in sfida contro Mattia. Quest’ultimo ha dichiarato di conoscerli tutti perché ha partecipato con loro a diverse competizioni, e di averli anche battuti tutte le volte. Dunque non è per niente agitato al pensiero di dover affrontare questa sfida, appena si sarà ripreso e potrà tornare a fare le prove, a danzare e a mettersi in gioco.

Lo sfidante invece ha ribadito dicendo di aver vinto contro Mattia tutti i regionali. Frase che Mattia non ha per niente digerito: “Sì ma io ho vinto gli italiani, e al mondiale poi chi ci è andato? Io sono sempre buono però…”. Raimondo Todaro ha cercato di placare la lite tra i due ragazzi ricordando le dinamiche del loro mondo, fino a che Maria De Filippi non è intervenuta ricordando invece all’insegnante di latino che sono due ragazzi e ci può stare una discussione di questo tipo, anche se non molto elegante.

Raimondo, a proposito della sfida, ci ha tenuto a ribadire che non farà uscire Mattia dalla scuola fino a quando non sarà il dottore a dirgli di dover andare a casa.