“Amore di zia”, Anna Tatangelo finalmente si sbilancia: la nascita di Francesco ha riempito il suo cuore

Anna Tatangelo si sbilancia con un messaggio social che non passa inosservato: la nascita che ha riempito il cuore della conduttrice

A due anni di distanza dalla rottura con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio è divenuto papà per la quinta volta. Il figlio Francesco, nato dalla relazione con l’attuale compagna Denise Esposito, sta catturando tutte le attenzioni del cantautore napoletano, che sembra non riuscire a contenere l’emozione.

In questi giorni, i fan hanno pazientemente atteso la reazione dell’ex Anna Tatangelo, che ha evitato di esprimersi in merito all’argomento. Nelle ultime ore, tuttavia, il messaggio social postato dalla conduttrice è finito sulla bocca di tutti. La cantante, in maniera del tutto inaspettata, ha commentato la nascita che sembra averle riempito il cuore.

Anna Tatangelo finalmente si sbilancia: la nascita di Francesco ha riempito il suo cuore

Tutto il pubblico del web, negli scorsi giorni, fremeva di scoprire quale fosse stata la reazione di Anna Tatangelo di fronte alla nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio. Con grande sorpresa da parte dei fan, la cantante ha letteralmente ignorato il clamoroso avvenimento, preferendo celebrare una ricorrenza di gran lunga più speciale per lei.

Quest’oggi, infatti, il suo nipotino Francesco, figlio di Giuseppe Tatangelo, festeggia il suo quarto anno di vita. La cantante, nel fare gli auguri al bambino, si è letteralmente sbilanciata: “Auguri Amore di zia“. Suo fratello Giuseppe, mediante il proprio profilo Instagram, ha condiviso un collage con le foto più belle del figlio, che sembra somigliare moltissimo alla nota cantante.

I followers, che attendevano una reazione da parte della cantante, sono rimasti dir poco delusi. A quanto pare, l’artista non ha nessuna intenzione di commentare la nascita del figlio di Gigi D’Alessio. La Tatangelo, appagata e felice accanto a Livio Cori, sembra avere tutto ciò che ha sempre desiderato.

Quest’anno, l’artista di Sora ha persino ricevuto la consacrazione anche nelle vesti di conduttrice. La separazione da Gigi D’Alessio, a distanza di anni, si è rivelata la scelta più giusta per lei.