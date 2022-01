La talentuosa cantante italiana Arisa ha mostrato ai fan il suo nuovo look… ci saranno cambiamenti sentimentali in vista?

Oltre alle sue straordinarie doti canore, Arisa ha anche un altro talento, ovvero la capacità di stare divinamente con qualsiasi colore e taglio di capelli.

Il nuovo look è piaciuto tantissimo ai suoi fan: si tratta di una capigliatura tutta rosa, con un taglio di media lunghezza ed una folta frangetta.

Gli utenti che la seguono sui suoi profili social ipotizzano che stia per arrivare una ventata di novità in ambito sentimentale: non ci resta che continuare a seguirla, per scoprire se i suoi followers hanno davvero indovinato…

Il post in cui ha mostrato il suo nuovo look è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione: sul web non si parla d’altro!

Siete pronti a vedere l’hairstyle di Arisa? Tenetevi forte, perché questa versione rosa ha compiuto una strage di cuori…

Arisa viene sommersa di complimenti: i capelli rosa hanno riscosso un gran successo! La FOTO è esplosiva…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Una cosa è certa: il nuovo look di Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha fatto innamorare migliaia e migliaia di italiani.

Questa tonalità di rosa le dona molto e le conferisce una vena romantica, che risalta il suo lato dolce e sensibile: che spettacolo!

Anche gli utenti che la seguono su Instagram approvano il nuovo hairstyle: il post è stato intasato da complimenti e apprezzamenti di ogni genere.

Ecco alcuni esempi: “Stai benissimo! Adoro i capelli rosa“; “Colore bellissimo, stai una favola”; “Con il rosa stai benissimo” oppure “Ti dona molto il pink”.

E a voi piace il suo nuovo, stravagante colore di capelli?

Tra le giovani cantanti italiane, Arisa è senza dubbio la più camaleontica: sta benissimo con qualsiasi look!