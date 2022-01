“Che fisico” Barbara D’Urso, eccentrica come poche nel suo chiacchierato VIDEO: esplosiva

Barbara D’Urso, stupisce ancora! La conduttrice Mediaset eccentrica nel suo nuovo video diventato subito virale: pioggia di commenti.

Barbara D’Urso, la conduttrice Mediaset sa sempre come allietare l’animo del web e regalare attimi di assoluta ironia. Le sue foto sono fuori dal comune, originali e provocatorie… ed il risultato che ottiene è una valanga di commenti. Nonostante sia fortemente criticata da persone che potrebbero certamente edulcorare i toni, la D’Urso è seguitissima sui social.

Che sia una passeggiata sui tacchi o una cena tra amici, per la regina di Canale Cinque la femminilità non deve assolutamente mancare. Esplosiva come poche, il suo ultimo video ripreso dal basso filma proprio tutto.

Barbara D’Urso, ripresa dal basso si vede tutto: un cambio d’abito coi fiocchi

Barbara D’Urso ancora una volta fa centro, il suo video è virale. Una carrellata di pose che mostrano un prima ed un dopo di quattro abiti, riproposti dalla conduttrice e che risalgono ai primi anni 2000 dalla stessa indossati. Gli abiti in questione sono del biennio che va 2004 e del 2006, un modo per mostrare come passino gli anni ma la conduttrice continua ad essere in forma smagliante.

Minidress cuciti su di lei, fantasie, paillettes e frange nel suo stile. Barbarella poi rende tutto più divertente con stacchetti e sculettamenti vari spiritosi e molto ad impatto. I fans la amano, in tanti ne sottolineano la bellezza fisica, un corpo che non teme lo scorrere del tempo e che appare sempre al top.

Triste che qualcuno abbia visto malamente questo video della conduttrice portatore di buonumore. “Barbarella, chissà quando sei a casa da sola senza pubblico, senza trucco, senza i riflettori della NASA, cosa pensi, cosa fai… chissà…” scrive un serioso fan.

Se da una parte i commenti sono esageratamente cattivi, dall’altra sono tanti i fans che la sostengono, sottolineando come la D’Urso in quanto professionista e con quell’aspetto fisico può veramente permettersi di tutto. Anche stavolta, è scontro sui social.