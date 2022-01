Benedetta Parodi e la foto in dolce compagnia che scioglie il web. romantiche effusioni per la conduttrice, l’emozione dei fan: amore vero

Sono molti i fan della cuoca più famosa della televisione che si chiedono quale sia il trucco per un’immagine così immutabile allo scorrere del tempo. Proprio quest’anno Benedetta Parodi compirà in agosto 50 anni, traguardo che raggiunge splendidamente da ogni punto di vista.

In forma smagliante, la conduttrice vanta un fisico strepitoso senza sottoporsi ad alcun tipo di dieta. Ma a stupire è soprattutto la sua brillante e crescente carriera. Era il 2008 quando lasciava la conduzione Studio Aperto per dedicarsi alla celebre rubrica di “Cotto e mangiato“, diventata un appuntamento imperdibile per i telespettatori.

La semplicità con cui offre nuovi contenuti culinari, trasmettendo tutta la sua passione per la cucina, ben presto diventa la chiave del suo grandioso successo. Sono infati numerosi i programmi di cucina a cui prende parte, a partire da “I menù di Benedetta” ed il talent di pasticceria “Bake off“.

Realizzata professionalmente, Benedetta Parodi vive anche una felice vita privata al fianco di Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport. Un amore nato proprio nel mondo del giornalismo, e che oggi rappresenta un grande esempio per il pubblico. Ed è proprio lo scatto della coppia ad emozionare i followers della scrittrice, regalando dolcissime effusioni.

Benedetta Parodi e Fabio Cressa: un amore esemplare

Sono più di vent’anni gli anni di matrimonio che uniscono la coppia del giornalismo più apprezzata: Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati dal 1999. Si sono conosciuti durante una congiunta esperienza professionale a Telepiù, e dopo un lungo corteggiamento del volto di Sky Sport, nasce quel bellissimo rapporto che ancora oggi continua ad emozionare.

Frutto della loro meravigliosa unione, la coppia ha tre figli nati rispettivamente nel 2002, 2004 e 2009. Nonostante il cambiamento che comporta il passare del tempo, il sentimento che dal principio lega la conduttrice ed il giornalista è ancora forte ed invincibile.

Lo dimostrano con l’ultimo post su Instagram, in uno scatto di coppia che lascia senza parole i fan. Sorridenti come due giovani innamorati, posano l’uno accanto all’altra, scambiandosi gentili e dolcissime effusioni. “Pausa di campionato, pomeriggio con Fabio“, scrive la conduttrice, felice di passare del tempo con il marito.

La serenità trasmessa in questa serie di scatti pieni di affetto è palpabile, come non possono fare a meno di notare i followers: “Siete pazzeschi“, “Meravigliosi“, “Una bellissima coppia“.