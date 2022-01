Dopo aver preso seri provvedimenti, a seguito di un fake sulla sua immagine, Valentina Vignali mostra le sua voluttuosità in primo piano. L’immagine porta in paradiso.

Se il 2021 si è concluso con una spumeggiante e meritata serie di trionfi per la modella e cestista riminese, Valentina Vignali, il nuovo anno pare non abbia nulla da invidiare alle precedenti e fortunate dinamiche. Seducente tra le vie delle principali città italiane, indossatrice di outfit meravigliosi, e focosa musa in lingerie color porpora per Victoria Secrets, la sportiva classe 1991 è ormai un punto di riferimento per i suoi fan. Dimostrando di saper conquistare ancora oggi, essendo semplicemente se stessa, la nomina di una delle più seguite personalità in rete.

Con oltre 2,4 milioni di follower su Instagram, la gettonata opinionista di “Mattino Cinque” e “Domenica Live“, ha però trovato opportuno intervenire coraggiosamente sui social network per difendere la sua immagine.

