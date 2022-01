Brad Pitt: la rara condizione di cui soffre e che lo mette seriamente in imbarazzo

Brad Pitt. Il divo di Hollywood soffre di una rara condizione cognitivo-percettiva che gli causa diversi problemi nella vita relazionale di tutti i giorni

Classe 1963, Brad Pitt è senza dubbio uno degli attori più conosciuti al mondo. Vincitore di due premi Oscar (il primo nel 2014 come produttore del Miglior Film “12 anni schiavo” e il secondo come Migliore attore non protagonista nel 2020 per “C’era una volta a… Hollywood”), attira chiacchiere e curiosità da parte dei fan sparsi globalmente.

É finito spesso sui rotocalchi per via delle intense storie d’amore avute con altrettanto celebri colleghe: da Juliette Lewis a Gwyneth Paltrow, passando per Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Detiene con quest’ultima l’affidamento congiunto dei loro cinque figli.

Brad Pitt soffre di una rara patologia che gli causa problemi relazionali

Brad Pitt non ha mai nascosto di aver affrontato problemi legati alla salute mentale che lo hanno portato all’alcolismo e all’abuso di sostanze.

Tuttavia, lo stesso divo di Hollywood ha dichiarato alla rivista Esquire di soffrire di una rara patologia cognitivo-percettiva che prende volgarmente il nome di cecità facciale. Il termine clinico è prosopagnosia. In cosa consiste?

Si tratta di un deficit neurologico che non gli consente di riconoscere i volti. Dimentica l’aspetto di una persona nel momento stesso in cui la loro conversazione finisce ed essa sparisce dal suo campo visivo.

“A causa di ciò tante persone mi odiano perché pensano che manchi loro di rispetto” – ha confessato lo stesso Brad Pitt. Anche per questo motivo l’attore è voluto uscire allo scoperto e parlare apertamente di questa sua caratteristica.

Il protagonista di pellicole indimenticabili come “Fight club”, “Seven” o “Ti presento Joe Black” ha dichiarato che provava addirittura vergogna a uscire di casa. Aveva paura che le persone avrebbero potuto giudicarlo egoista o presuntuoso poiché non era in grado di ricordarle.