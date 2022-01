Carolina Stramare ha condiviso un primo piano che sta mandando in visibilio gli utenti: il dettaglio bollente fa impazzire tutti.

Carolina Stramare è senza ombra di dubbio una delle vincitrici di ‘Miss Italia’ più amate e conosciute dal pubblico. La ragazza, fin da quando è entrata a far parte di questo modo, ha fatto breccia nel cuore della gente con una bellezza più unica che rara e con un fisico che non ha eguali nel mondo. La nativa di Genova ha stupito tutti diventando il volto di Helbiz live che trasmette le partite di serie B.

Carolina, sui social network, è ricercatissima: la classe 1999 strega il suo bacino d’utenza con una facilità disarmante, pubblicando fotografie a dir poco spettacolari. Questa sera, la Stramare ha mandato in tilt Instagram condividendo un primo piano da sogno: il dettaglio bollente ha subito incendiato il noto servizio di rete sociale.

Carolina Stramare, primo piano esagerato: il dettaglio bollente manda in estasi i fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia Pelagatti, la nuova velina di Striscia rimane in mutande: meglio di Shaila! – FOTO

Carolina ha condiviso una fotografia spettacolare che ha subito fatto salire la temperatura su Instagram. La ragazza regala un primo piano da sogno che lascia di stucco la platea. La magliettina è troppo aderente e fatica a contenere il suo décolleté mostruoso. Le labbra della ragazza sono irresistibili mentre i suoi occhi sono di una bellezza abbacinante.

“Buon compleanno a me. Un bacio a chi oggi mi ha fatto felice, a chi lo fa tutti i giorni e a chi continuerà a farlo”, ha scritto nel lunghissimo messaggio riportato in didascalia. La classe 1999 ha anche spiegato di non voler scrivere qualcosina in più per non piangere troppo. Nel post, la ragazza ha anche svelato di aver ricevuto in dono una macchina straordinaria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti trovo **** in ogni circostanza” Caterina Balivo, il particolare sotto i pantaloni non è passato inosservato – FOTO

La modella sta conquistando le prime pagine del Gossip anche per la sua presunta relazione con il bomber che la Juventus a strappato alla Fiorentina, Dusan Vlahovic. I due si sarebbero incontrati in un albergo di Firenze. Ad alimentare l’indiscrezione, la presenza dell’ex Miss Italia al Franchi in occasione della partita tra Fiorentina e Cagliari.